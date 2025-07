B-Liga: Kirschhausen will mit mehr Konstanz weiter nach oben

Kirschhausen. Es geht wieder los. In wenigen Tagen startet auch die B-Liga in die neue Saison. Für den SV Kirschhausen heißt es dann, an die starke Rückrunde der vergangenen Spielzeit 2024/25 anzuknüpfen, in der die Mannschaft von Trainer Miguel da Silva 26 ihrer insgesamt 37 Punkte holte.

Was war gut? Keine Frage, die Rückserie der Kirschhäuser war ausgesprochen stark. 26 Punkte und 36:21 Tore standen in dieser Saisonphase am Ende zu Buche. In der Rückrundentabelle belegte der SVK Platz vier. „Natürlich war diese Phase der Saison richtig gut. Die Ergebnisse haben gestimmt, aber auch die Trainingsleistung und -beteiligung war gut“, erinnert sich Schmitt, der mit Leistung und Ausbeute nach der Winterpause einverstanden war.

Was geht besser? Wäre nicht die schwache Hinrunde gewesen, wer weiß, wie weit es für den SV Kirschhausen noch nach oben gegangenen wäre. Doch magere elf Punkte bei 18:28 Toren bedeuteten Mitte November nur Rang 13 und damit den vorletzten Platz. Kein Wunder also, dass da Silva und Schmitt in der Vorbereitung auf die in wenigen Tagen beginnende neue Spielzeit viel Wert auf Konstanz legten. „Wir müssen versuchen, von Anfang an unsere Leistung auf den Platz zu bringen“, betont Schmitt und ergänzt: „Auch in Sachen Chancenverwertung müssen wir besser werden.“ Zudem gelte es, die doch zahlreichen individuellen Fehler der vergangenen Saison so weit wie möglich abzustellen.

Wer kommt? Nils Kerbs, er stößt aus Aschbach in den Heppenheimer Stadtteil, soll den Abgang von Bastian Langner im zentralen Mittelfeld so gut wie möglich kompensieren. Das wird er allerdings zu Saisonbeginn noch nicht machen können, wie Schmitt betont: „Nils ist zurzeit noch in den USA und wird wohl erst Ende August zur Mannschaft stoßen.“ Ob Daniel Rettig, er spielte zuvor in Elmshausen, dem SVK zur Verfügung stehen wird, ist indes noch unklar. „Er hat Probleme mit seinem Knie. Es ist zurzeit fraglich, ob er überhaupt noch mal Fußball spielen kann.“

Platzierung zwischen sechs und acht wird angestrebt

Wer geht? Bastian Langner ist zweifellos ein Kirschhäuser Urgestein. Dass er nach all den Jahren den SV Kirschhausen verlassen hat, bedauert Schmitt zwar, versteht aber auch den Wunsch Langners: „Er hat außer bei uns eigentlich noch nirgendwo anders gespielt. Dass er nochmals eine neue Herausforderung sucht, kann ich verstehen. Wir werden ihn aber vermissen.“

Was geht? Eine Platzierung zwischen sechs und acht – damit wären die Kirschhäuser Verantwortlichen einverstanden. Für Sascha Schmitt ist die B-Liga nämlich nochmals ein Stückchen stärker geworden, was nicht zuletzt an Mannschaften wie dem VfR Bürstadt liegt. „Aber auch die zweiten Mannschaften, die aus der C-Liga hochgekommen sind, sind eine Stärkung der Spielklasse“, ist sich Schmitt sicher, der insgesamt eine „anspruchsvolle B-Liga“ nicht zuletzt auch wegen der Aufstockung von 14 auf 16 Mannschaften erwartet.

Und Kirschhausens Zweite? Mit Tabellenplatz vier habe der SVK II eine herausragende Saison in der D-Liga gespielt, betont Sascha Schmitt: „Das war eine Spielzeit über unseren Verhältnissen.“ In der neuen Saison gehe es wieder darum, auch den Spielern Zeiten zu geben, die in der Ersten nicht zum Einsatz kamen. „Wichtig ist es für uns, dass alle Spieler im Wettkampf bleiben“, sagt Schmitt und gibt zusammen mit seinen Kollegen eine Platzierung unter den ersten sechs als Zielsetzung aus.

Zugänge: Steffen Franke (TSV Elmshausen), Philipp Post (KSG Mitlechtern), Nils Kerbs (TSV Aschbach), Daniel Rettig (TSV Elmshausen).

Abgang: Bastian Langner (SG Wald-Michelbach).

Trainer: Miguel da Silva (vierte Saison). – Ziel: Platz sechs bis acht. – Favoriten: FSV Zotzenbach, VfR Bürstadt, VfB Lampertheim.

Zweite Mannschaft (D-Liga)

Zugänge: Max Kopatschek (Olympia Lorsch), Maximilian Seibel (FSV Zotzenbach), Fabio Di Maia (SV Mittershausen), Arda Bilir, Berke Oker, Ilker Sevimli, Emre Kafabüyük (fangen neu an).

Abgänge: Oliver Staffa (KSG Mitlechtern), Luis Wenniger (TSV Elmshausen), Titus Fuhr (Starkenburgia Heppenheim).

Trainer: Jürgen Schmitt (zweite Saison). – Ziel: Platz unter den ersten sechs. – Favoriten: FSV Rimbach II.