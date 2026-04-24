B-Liga: Kirschhausen will Gegner ärgern

– Foto: Timo Babic

Bergstraße. In der B-Liga Bergstraße steht der TSV Gras-Ellenbach, der nächste Heimgegner des SV Kirschhausen, etwas überraschend auf dem dritten Platz. Und dennoch will der SVK etwas holen. „Wir wollen es dem Gegner so schwer wie möglich machen, bei uns drei Zähler zu holen. Und vielleicht reicht es am Ende ja auch zu einem Unentschieden“, sagt Kirschhausens Trainer Sascha Schmitt. Personell ist die Situation, da am Sonntag möglicherweise Nils Laubenheimer und Claudio Mink ausfallen werden, angespannt. „Ich hoffe aber auf so manchen Rückkehrer“, so Schmitt.

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So., 26.04.2026, 15:00 Uhr ISC Fürth ISC Fürth VfR Bürstadt VfR Bürstadt 15:00 live PUSH

Der ISC Fürth empfängt den VfR Bürstadt. „Die Bürstädter müssen unbedingt gewinnen, wenn sie am Ende noch Dritter werden wollen“, weiß ISC-Trainer Ogün Hanci. Nachdem die Begegnung des ISC beim SV Fürth II abgebrochen wurde – der ISC führte 5:2 –, würde es Hanci sehr wundern, wenn sein Verein nicht die drei Zähler für sich verbuchen könnte.

In der Kritik steht dabei auch der Schiedsrichter. „Einige nicht nachvollziehbare Entscheidungen haben dazu beigetragen, dass die Begegnung in der zweiten Halbzeit zugunsten des ISC kippte. Gekrönt wurde das kurz vor Schluss mit der für alle Beteiligten überraschenden Roten Karte gegen unseren Spieler Marvin Dreißigacker und dem Spielabbruch“, macht Stephan Steiger, der Trainer des SV Fürth II, seinem Unmut Luft. Dreißigacker soll den Unparteiischen körperlich angegangen haben.