B-Liga: Kirschhausen will Gegner ärgern

Bergstraße. In der B-Liga Bergstraße steht der TSV Gras-Ellenbach, der nächste Heimgegner des SV Kirschhausen, etwas überraschend auf dem dritten Platz. Und dennoch will der SVK etwas holen. „Wir wollen es dem Gegner so schwer wie möglich machen, bei uns drei Zähler zu holen. Und vielleicht reicht es am Ende ja auch zu einem Unentschieden“, sagt Kirschhausens Trainer Sascha Schmitt. Personell ist die Situation, da am Sonntag möglicherweise Nils Laubenheimer und Claudio Mink ausfallen werden, angespannt. „Ich hoffe aber auf so manchen Rückkehrer“, so Schmitt.
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Der ISC Fürth empfängt den VfR Bürstadt. „Die Bürstädter müssen unbedingt gewinnen, wenn sie am Ende noch Dritter werden wollen“, weiß ISC-Trainer Ogün Hanci. Nachdem die Begegnung des ISC beim SV Fürth II abgebrochen wurde – der ISC führte 5:2 –, würde es Hanci sehr wundern, wenn sein Verein nicht die drei Zähler für sich verbuchen könnte.
In der Kritik steht dabei auch der Schiedsrichter. „Einige nicht nachvollziehbare Entscheidungen haben dazu beigetragen, dass die Begegnung in der zweiten Halbzeit zugunsten des ISC kippte. Gekrönt wurde das kurz vor Schluss mit der für alle Beteiligten überraschenden Roten Karte gegen unseren Spieler Marvin Dreißigacker und dem Spielabbruch“, macht Stephan Steiger, der Trainer des SV Fürth II, seinem Unmut Luft. Dreißigacker soll den Unparteiischen körperlich angegangen haben.
Aus zwei Gründen hat die SG Nordheim-Wattenheim nun zu Hause gegen den SV Fürth II etwas gutzumachen. Zum einen verlor sie das Hinspiel unglücklich mit 0:1, und zum anderen muss das 1:6 am vergangenen Sonntag beim SV Unter-Flockenbach III nachbereitet werden. „Ich musste auf sechs Stammkräfte verzichten. Und das spiegelte sich letztlich im Ergebnis wider“, bedauerte SG-Trainer Jens Stark. Da sich Leon Rückher in Flockenbach eine Kopfverletzung zuzog und im Krankenhaus genäht werden musste, sieht es auch am Sonntag nicht besser aus. Zumal auch Lukas Raufert urlaubsbedingt fehlt. Doch das möchte Stark als Grund für eine erneute Niederlage erst gar nicht in Betracht ziehen: „Jeder Einzelne ist jetzt in der Pflicht, ein anderes Gesicht zu zeigen.“