B-Liga: Kirschhausen ist auswärts gefragt

Heppenheim (atth). Am Donnerstagabend um 19.30 Uhr müssen gleich zwei Heppenheimer Vereine auswärts antreten. Während A-Ligist TSV Hambach zur SG Brandau/Gadernheim muss, spielt der SV Kirschhausen in der B-Liga das Nachholspiel beim SV Unter-Flockenbach III: „Es war äußerst ärgerlich, die Begegnung beim SV Fürth II nach einer 2:1-Führung mit 2:4 noch herzugeben“, bedauert Kirschhausens Co-Trainer Sascha Schmitt. Aber deswegen fahren die Kirschhäuser noch lange nicht chancenlos nach Unter-Flockenbach. „Wenn es uns gelingt, unsere Leistung auf den Platz zu kriegen, können wir dort zumindest einen Punkt holen“, so Schmitt. Dem steht die „extrem angespannte“ personelle Situation aber entgegen.
„Die Spielgemeinschaft ist der Favorit. Wir können dort befreit aufspielen“, will Hambachs Trainer Marco John vor dem Spiel in Brandau etwas Druck vom Kessel nehmen. Auf der anderen Seite würde dem Tabellendreizehnten aus Hambach ein Erfolgserlebnis wieder gut zu Gesicht stehen. „Wir müssen uns endlich für unseren Aufwand, den wir in den vergangenen Wochen betreiben, auch mal belohnen“, hofft John, alsbald wieder punkten zu können.