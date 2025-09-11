B-Liga: Kirschhausen ist auswärts gefragt

Heppenheim (atth). Am Donnerstagabend um 19.30 Uhr müssen gleich zwei Heppenheimer Vereine auswärts antreten. Während A-Ligist TSV Hambach zur SG Brandau/Gadernheim muss, spielt der SV Kirschhausen in der B-Liga das Nachholspiel beim SV Unter-Flockenbach III: „Es war äußerst ärgerlich, die Begegnung beim SV Fürth II nach einer 2:1-Führung mit 2:4 noch herzugeben“, bedauert Kirschhausens Co-Trainer Sascha Schmitt. Aber deswegen fahren die Kirschhäuser noch lange nicht chancenlos nach Unter-Flockenbach. „Wenn es uns gelingt, unsere Leistung auf den Platz zu kriegen, können wir dort zumindest einen Punkt holen“, so Schmitt. Dem steht die „extrem angespannte“ personelle Situation aber entgegen.