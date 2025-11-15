B-Liga: Kirschhausen hofft auf ein Novum

Sascha SchmittArchivfoto: Dagmar Jährling

Bergstraße. Zwei Remis holte zuletzt der abstiegsbedrohte B-Ligist SV Kirschhausen. „So positiv es auch ist, gegen Mannschaften wie den ISC Fürth oder die SG Nordheim/Wattenheim zu punkten, uns bringen diese Unentschieden tabellarisch kaum weiter“, sagt Kirschhausens Trainer Sascha Schmitt, um gleich hinzuzufügen, dass er möglicherweise auch am kommenden Sonntag (13 Uhr) bei Olympia Lorsch II mit einer Punkteteilung zufrieden wäre.

Aber wenn nun die Rückrunde angepfiffen wird, hoffen die Kirschhäuser auf ein Novum. „Mal abgesehen von einem Langzeitverletzten wie Felix Schäfer verfügen wir am Sonntag wohl erstmals über unseren kompletten Kader“, sagt Schmitt und hofft dabei auf die Rückkehr von Sebastian Wolf, Andreas König, Seymen Erikli, Philipp Post und Erik Bungardt.

Sascha Amend, der Trainer des FC Fürth II, strahlte am Sonntag wie ein Honigkuchenpferd. Der Grund: Der aufopferungsvolle Kampf seiner Elf, die gegen den SV Zwingenberg einen 1:2-Rückstand noch in einen 4:2-Sieg umwandelte. „Wir haben Moral bewiesen und zurück ins Spiel gefunden“, so Amend, der nach vier Siegen in Folge zu keinem anderen Entschluss kommen kann, als dass die Vorrunde „sehr zufriedenstellend“ abgeschlossen wurde. Zum Rückrundenauftakt muss die Amend-Elf nun am Sonntag (15 Uhr) beim ISC Fürth ran. „Warum sollte dort nicht auch etwas für uns drin sein?“, fragt Amend.

VfB Lampertheim peilt Dreier gegen Gronau an „Wir sind sehr gut als Mannschaft aufgetreten“, stellt Martin Göring, der Trainer des VfB Lampertheim, nach dem jüngsten Sieg über die Tvgg Lorsch II fest. Gegen die SG Gronau genießt der VfB am Sonntag (15 Uhr) nun erneut Heimrecht. „Die SG hat uns beim 3:3 im Hinspiel ordentlich das Leben schwer gemacht. Deswegen zählt für mich nun eine Wiedergutmachung. Und die heißt Heimsieg und drei Punkte“, will Göring, der einst von Gronaus Trainer Georg Eckhardt trainiert wurde, für klare Verhältnisse sorgen.