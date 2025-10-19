B-Liga: Kirschhäuser atmen kräftig durch

Der SV Kirschhausen feierte einen wichtigen Heimsieg im Kellerduell. – Foto: Burak Zaim - Archiv

Bergstraße. B-Ligist SG Nordheim-Wattenheim hat das Siegen doch nicht verlernt, punktete seit Mitte August nun erstmals wieder dreifach. Der VfB Lampertheim wiederum musste in Flockenbach seine erste Saisonniederlage hinnehmen.

Heute, 15:00 Uhr SV Kirschhausen Kirschhausen TSV Elmshausen Elmshausen 8 1 Abpfiff

Das deutliche Ergebnis im Kellerduell war nicht zu erwarten. Und auch die gute Zuschauerresonanz nicht. „Vielleicht ist so mancher Sportfreund, bezogen auf den Trainerwechsel, neugierig geworden“, befand Kirschhausens neuer Übungsleiter Sascha Schmitt. Von der ersten Minute an ließ seine Elf den Ball laufen, zeigte keine Anzeichen von Nervosität. „Das war die beste Begegnung, die wir seit Langem gespielt haben“, freute sich Schmitt über den ersten Saisonsieg. Tore: 1:0 Wolf (13.), 2:0 Delgado Junior (29,), 3:0 Giegerich (30.), 4:0 Bizer (46.), 5:0 König (54.), 6:0 Ghanizadeh (60.), 6:1 Cvijanovic (74.), 7:1 Coskun (77., Eignetor), 8:1 Becker (79.). – Schiedsrichter: Sokolovic (Gernsheim). – Zuschauer: 70. – Beste Spieler: geschlossene Leistungen beider Seiten

„Lorsch war einer der besseren Gegner in dieser Runde und stand recht stabil. Doch letztlich war es eine klare Angelegenheit für uns“, resümierte Bürstadts Sportlicher Leiter Thorsten Stalyga. Individuelle Qualität und mannschaftliche Geschlossenheit hätten sich durchgesetzt – und der Sieg noch etwas höher ausfallen können. Tore: 0:1, 2:2 Armend Ramadani (37., 55.), 1:1 Zöller (47.), 1:2 Krieger (50.), 3:2 Bulucu (72.), 4:2 Alhammod (90.+3). – Schiedsrichter: Weber (Ludwigshafen). – Zuschauer: 100 – Beste Spieler: Ramadani/geschlossene Leistung.

Binnen drei Minuten stand der Zotzenbacher Kerwesieg fest. „Beide Abwehrreihen dominierten“, befand FSV-Vorsitzender Roland Agostin, der so manch frechen Zwingenberger Konter beobachtete. Seine Auswahl sah er bei mehr Ballbesitz dennoch als verdienten Sieger: „Wir müssen unsere Angriffe einfach besser zu Ende spielen.“ Tore: 1:0, 3:0 Baur (52., 55.), 2:0 Vollrath (54.). – Schiedsrichter: Schütz (Darmstadt). – Zuschauer: 70. – Beste Spieler: Boml, Baur/geschl. Leistung.

„Insgesamt haben wir einen hochverdienten Sieg errungen“, befand Fürths Trainer Stephan Steiger nach dem offenen Schlagabtausch. Tore: 1:0, 2:1, 3:1, 5:2 Zink (3., 10., 36., 51.), 1:1, 3.2 Dzackaj (9., 38.), 4:2 Kocapinar (47.) – Schiedsrichter: Alcantara (Reinheim). – Zuschauer: 100. – Beste Spieler: Zink/geschlossene Leistung.

4:1, ja sogar 5:1 hätten die Gastgeber, nach Meinung ihres Trainers Volker Pitz in der Halbzeit führen müssen: „Wir haben uns unser Spiel selbst kaputt gemacht, drei Punkte verschenkt.“ Tore: 1:0 Murshel (6.), 1:1 Culbertson (40.), 1:2 Grünig (79.), 1:3 Culbertson (85.). – Schiedsrichter: Schabel (Darmstadt). – Zuschauer: 90. – Beste Spieler: geschlossene Leistung/Culbertson.

„Wir haben zu viele Fehler gemacht“, ärgerte sich VfB-Trainer Martin Göring darüber, dass seine Mannschaft in der zweiten Halbzeit ordentlich nachließ und gerade bei den Gegentreffern schlecht verteidigte. „Das war heute unsere beste Saisonleistung. Wir haben brutal gut verteidigt“, freute sich hingegen SVU-Trainer Felix Dalichow. Tore: 0:1, 0:2 Tivriz (8., 16.), 1:2, 2:2 Holz (44., 50.), 3:2 Seiler (78.). – Schiedsrichter: Bosbach (Schönau/Odw). – Zuschauer: 70. – Beste Spieler: geschlossene Leistung/Tivriz.