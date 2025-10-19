 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligabericht
Der SV Kirschhausen feierte einen wichtigen Heimsieg im Kellerduell.
Der SV Kirschhausen feierte einen wichtigen Heimsieg im Kellerduell. – Foto: Burak Zaim - Archiv

B-Liga: Kirschhäuser atmen kräftig durch

SVK gewinnt Duell der Kellerkinder klar +++ Erste Pleite für Lampertheim

Bergstraße. B-Ligist SG Nordheim-Wattenheim hat das Siegen doch nicht verlernt, punktete seit Mitte August nun erstmals wieder dreifach. Der VfB Lampertheim wiederum musste in Flockenbach seine erste Saisonniederlage hinnehmen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Heute, 15:00 Uhr
SV Kirschhausen
SV KirschhausenKirschhausen
TSV Elmshausen
TSV ElmshausenElmshausen
8
1
Abpfiff

Das deutliche Ergebnis im Kellerduell war nicht zu erwarten. Und auch die gute Zuschauerresonanz nicht. „Vielleicht ist so mancher Sportfreund, bezogen auf den Trainerwechsel, neugierig geworden“, befand Kirschhausens neuer Übungsleiter Sascha Schmitt. Von der ersten Minute an ließ seine Elf den Ball laufen, zeigte keine Anzeichen von Nervosität. „Das war die beste Begegnung, die wir seit Langem gespielt haben“, freute sich Schmitt über den ersten Saisonsieg. Tore: 1:0 Wolf (13.), 2:0 Delgado Junior (29,), 3:0 Giegerich (30.), 4:0 Bizer (46.), 5:0 König (54.), 6:0 Ghanizadeh (60.), 6:1 Cvijanovic (74.), 7:1 Coskun (77., Eignetor), 8:1 Becker (79.). – Schiedsrichter: Sokolovic (Gernsheim). – Zuschauer: 70. – Beste Spieler: geschlossene Leistungen beider Seiten

Heute, 15:00 Uhr
VfR Bürstadt
VfR BürstadtVfR Bürstadt
SC Olympia Lorsch
SC Olympia LorschOly. Lorsch II
4
2
Abpfiff

„Lorsch war einer der besseren Gegner in dieser Runde und stand recht stabil. Doch letztlich war es eine klare Angelegenheit für uns“, resümierte Bürstadts Sportlicher Leiter Thorsten Stalyga. Individuelle Qualität und mannschaftliche Geschlossenheit hätten sich durchgesetzt – und der Sieg noch etwas höher ausfallen können. Tore: 0:1, 2:2 Armend Ramadani (37., 55.), 1:1 Zöller (47.), 1:2 Krieger (50.), 3:2 Bulucu (72.), 4:2 Alhammod (90.+3). – Schiedsrichter: Weber (Ludwigshafen). – Zuschauer: 100 – Beste Spieler: Ramadani/geschlossene Leistung.

Gestern, 16:00 Uhr
FSV Zotzenbach
FSV ZotzenbachZotzenbach
SV Eintracht Zwingenberg
SV Eintracht ZwingenbergZwingenberg
3
0
Abpfiff

Binnen drei Minuten stand der Zotzenbacher Kerwesieg fest. „Beide Abwehrreihen dominierten“, befand FSV-Vorsitzender Roland Agostin, der so manch frechen Zwingenberger Konter beobachtete. Seine Auswahl sah er bei mehr Ballbesitz dennoch als verdienten Sieger: „Wir müssen unsere Angriffe einfach besser zu Ende spielen.“ Tore: 1:0, 3:0 Baur (52., 55.), 2:0 Vollrath (54.). – Schiedsrichter: Schütz (Darmstadt). – Zuschauer: 70. – Beste Spieler: Boml, Baur/geschl. Leistung.

Heute, 12:45 Uhr
SV Fürth
SV FürthSV Fürth II
SV DJK Eintracht Bürstadt
SV DJK Eintracht BürstadtSV Bürstadt II
5
2
Abpfiff

„Insgesamt haben wir einen hochverdienten Sieg errungen“, befand Fürths Trainer Stephan Steiger nach dem offenen Schlagabtausch. Tore: 1:0, 2:1, 3:1, 5:2 Zink (3., 10., 36., 51.), 1:1, 3.2 Dzackaj (9., 38.), 4:2 Kocapinar (47.) – Schiedsrichter: Alcantara (Reinheim). – Zuschauer: 100. – Beste Spieler: Zink/geschlossene Leistung.

Heute, 13:00 Uhr
Tvgg. Lorsch
Tvgg. LorschTvgg Lorsch II
SG Nordheim/Wattenheim
SG Nordheim/WattenheimSG NoWa
1
3
Abpfiff

4:1, ja sogar 5:1 hätten die Gastgeber, nach Meinung ihres Trainers Volker Pitz in der Halbzeit führen müssen: „Wir haben uns unser Spiel selbst kaputt gemacht, drei Punkte verschenkt.“ Tore: 1:0 Murshel (6.), 1:1 Culbertson (40.), 1:2 Grünig (79.), 1:3 Culbertson (85.). – Schiedsrichter: Schabel (Darmstadt). – Zuschauer: 90. – Beste Spieler: geschlossene Leistung/Culbertson.

Heute, 13:00 Uhr
SV Unter-Flockenbach
SV Unter-FlockenbachFlockenbach III
VfB Lampertheim
VfB LampertheimVfB Lampert.
3
2
Abpfiff

„Wir haben zu viele Fehler gemacht“, ärgerte sich VfB-Trainer Martin Göring darüber, dass seine Mannschaft in der zweiten Halbzeit ordentlich nachließ und gerade bei den Gegentreffern schlecht verteidigte. „Das war heute unsere beste Saisonleistung. Wir haben brutal gut verteidigt“, freute sich hingegen SVU-Trainer Felix Dalichow. Tore: 0:1, 0:2 Tivriz (8., 16.), 1:2, 2:2 Holz (44., 50.), 3:2 Seiler (78.). – Schiedsrichter: Bosbach (Schönau/Odw). – Zuschauer: 70. – Beste Spieler: geschlossene Leistung/Tivriz.

Heute, 15:00 Uhr
TSV 09 Gras-Ellenbach
TSV 09 Gras-EllenbachTSV 09
FC Fürth
FC FürthFC Fürth II
1
2
Abpfiff

„Wir haben Fürth unterschätzt und gerade in der ersten halben Stunde sehr schlecht gespielt“, bedauerte Manuel Loipersberger, der Sportliche Leiter des TSV. In der zweiten Halbzeit hätte seine Elf zwar das Kommando übernommen, aber gegen gut verteidigende Gäste nur einen Treffer erzielt. Tore: 0:1, 0:2 Emre Gözübüyük (11,, Foulelfmeter, 21.), 1:2 Hussein (79.). – Schiedsrichter: Bechtold (Beerfelden). – Zuschauer: 60. – Bes. Vorkommnis: Gelb-Rot für Emre Gözübüyük (FC, 65.), Meckern. – Beste Spieler: keine/Gözübüyük.



19.10.2025, 20:10 Uhr
Matthias Bähr