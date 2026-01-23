B-Liga: Kellerkind Amöneburg mit hochkarätigen Neuzugängen

In der Wiesbadener B-Liga steht die Sportvereinigung Amöneburg mit dem Rücken zur Wand. Mit gerade einmal drei Punktem und einer katastrophalen Tordifferenz von -78 droht der Abstieg in die C-Liga. Doch in Amöneburg ist man seit dem Jahreswechsel wieder frohen Mutes, die Klasse doch noch zu halten. Grund dafür sind zahlreiche hochkarätige Neuzugänge, die das noch vor der Winterpause frisch aufgestellte SpVgg.-Führungsteam an Land gezogen hat.
So kehrt unter anderem Torgarant Bircan Pierre Winterstein zurück zum Schlusslicht. „Er ist so ein bisschen das Symbol unseres Aufschwungs“, freut sich der sportliche Leiter Pedro Murillo über den Stürmer. Winterstein überragte in der Saison 2023/24 in Amöneburg mit 45 Scorern in 26 Spielen und traf zuletzt in der C-Liga bei Kostheim 12 im Schnitt zweimal pro Spiel. Alessandro Saimbene, Tim Szalay, Diano Weiss und Anouar Saber folgen Winterstein aus Kostheim. Tim Szalay war in den erfolgreichen Kreisoberliga-Jahren Teil der Sportvereinigung und soll nun die Defensive seines Ex-Vereins stabilisieren. Neben den Kostheimern freut sich Murillo auf zwölf weitere Zugänge.
"Haben definitiv das Zeug, die Klasse zu halten"
„Wir haben mit diesen Jungs definitiv das Zeug, die Klasse zu halten. Es werden auch noch weitere Zugänge kommen. Die Euphorie ist jetzt groß und wir glauben fest an uns. Diesen Schwung müssen wir gleich zum Start mitnehmen“, ist der sportliche Leiter zuversichtlich. Murillo sieht seinen Verein derweil auch neben dem Platz für den Abstiegskampf gerüstet. Tony Sousa De Brito übernahm bereits vor der Winterpause an der Linie. Ex-Coach Marcello Muzio verließ den Verein nicht etwa, sondern unterstützt Murillo mittlerweile als Spielausschuss. Die Führung des Teams hat Natascha Wagner inne, die als Vorsitzende agiert. „Wir arbeiten bestens zusammen. Ohne dieses Team wären die zahlreichen Neuzugänge sowieso nicht möglich gewesen. Ich bin vor allem Marcello sehr dankbar, der sich in seiner neuen Rolle gut eingefunden hat und mich sehr unterstützt“, unterstreicht Murillo. Die erste Chance auf Punkte wartet am 1. März gegen die Reserve der Freien Turnerschaft.