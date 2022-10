B-Liga: Kein Spaß beim Blick auf die Tabelle Hüttenfeld will gegen Hambach Sieglosserie beenden+++SV Fürth II hat noch eine Rechnung offen

Bergstraße. In Lampertheim und einem Stadtteil davon macht das Fußballspielen in der B-Liga derzeit nur wenig Laune. Hier der Vorletzte Azzurri/Olympia Lampertheim II mit einer Torbilanz von 2:30 aus vier Spielen, dort der Drittletzte SG Hüttenfeld; der seit neun Partien auf einen Erfolg wartet. Jetzt erwartet Azzurri/Olympia II mit seinem markanten Torhüterproblem den Elften SV Fürth.

Nicht viel komfortabler gestaltet sich die Lage beim 13. SG Hüttenfeld, denn die Elf aus dem Lampertheimer Stadtteil hat nur einen Punkt mehr als der Vorletzte. SGH-Trainer Christian Schmitt sieht es nur als eine Frage der Zeit an, wann seine Mannschaft den Bock wieder umstoßen kann, denn kämpferisch habe seine Elf zuletzt überzeugt. Vor dem Heimspiel gegen den TSV Hambach sagt Schmitt: „Nach der guten Einstellung der Vorwoche gegen Zotzenbach müssen wir jetzt natürlich auch spielerisch eine Schippe drauflegen.“

Deren Übungsleiter Christian Vetter dämpft trotz sieben Zählern aus drei Begegnungen die Euphorie und erdet seine Mannschaft: „Wie Lampertheim spielen auch wir weiter gegen den Abstieg – auch wenn wir ein paar Punkte mehr haben.“ Zudem, so Vetter, habe seine Elf den 3:2-Erfolg über Gronau mit den Verletzungen von Patrick Gerner und Tolga Palantekin bezahlen müssen. Beide werden mit Waden- und Leistenverletzungen ausfallen. Auch hat der Coach der Grün-Weißen die Schmach aus dem Vorjahr nicht vergessen. Da gab es ein 4:7. Vetter: „Da haben wir noch etwas gutzumachen.“

So., 30.10.2022, 15:30 Uhr

Spieltext Hüttenfeld - TSV Hambach

Auch Hambach überzeugte – nicht nur spielerisch und kämpferisch, auch ergebnistechnisch beim 3:2-Erfolg über Affolterbach. Gerne würde Abteilungsleiter Reinhard Wolff diese Punkte mit einem Sieg in Hüttenfeld vergolden, doch er weiß: „Hüttenfeld ist an einem guten Tag in der Lage, jeder Mannschaft der B-Liga Probleme zu bereiten.“ Während Jeremias Reisert fehlt, kommt Florian Schäfer wieder zurück. Zufrieden war Wolff beim Erfolg über Affolterbach mit der Offensivleistung: „Im Angriff waren wir diesmal effektiv.“

Angriffsstärkste Mannschaft gegen Kirschhausen