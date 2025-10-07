Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Umkämpftes B-Liga-Topspiel zwischen dem VfR Wiesbaden (grüne Trikots) und dem SV Blau-Gelb (blaue Trikots). – Foto: Frank Abendschein
B-Liga: Kein Sieger im Knüller zwischen VfR und Blau-Gelb
1:1 im Derby und Topspiel +++ 100 Zuschauer sorgen für angenehme Kulisse
Wiesbaden. Das Derby und Topspiel der Rheinhöhe-Nachbarn zwischen dem VfR Wiesbaden und dem SV Blau-Gelb endete 1:1. „Das Unentschieden geht insgesamt in Ordnung. Wir waren in der ersten Halbzeit überlegen und sind verdient in Führung gegangen. Nach dem 1:1 und der Pause war der VfR besser“, schilderte Blau-Gelbs Patrick Hüthwohl.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Dominik Kress brachte Blau-Gelb nach einer halben Stunde in Führung, der Ausgleich folgte durch ein Eigentor kurz danach. „Wir waren insbesondere in den letzten 15 Minuten klar überlegen. Dann verschießen wir auch noch einen Elfmeter. Es ist sehr ärgerlich, wir hatten die Chance auf den Sieg“, ärgerte sich VfRler Lienhard Schreiber. 50 Zuschauer aus dem Lager des VfR sowie 50 Zuschauer aus dem Lager Blau-Gelb sorgten dabei für eine angenehme B-Liga-Kulisse.