B-Liga: Kein Sieger im Knüller zwischen VfR und Blau-Gelb

Wiesbaden. Das Derby und Topspiel der Rheinhöhe-Nachbarn zwischen dem VfR Wiesbaden und dem SV Blau-Gelb endete 1:1. „Das Unentschieden geht insgesamt in Ordnung. Wir waren in der ersten Halbzeit überlegen und sind verdient in Führung gegangen. Nach dem 1:1 und der Pause war der VfR besser“, schilderte Blau-Gelbs Patrick Hüthwohl.

Dominik Kress brachte Blau-Gelb nach einer halben Stunde in Führung, der Ausgleich folgte durch ein Eigentor kurz danach. „Wir waren insbesondere in den letzten 15 Minuten klar überlegen. Dann verschießen wir auch noch einen Elfmeter. Es ist sehr ärgerlich, wir hatten die Chance auf den Sieg“, ärgerte sich VfRler Lienhard Schreiber. 50 Zuschauer aus dem Lager des VfR sowie 50 Zuschauer aus dem Lager Blau-Gelb sorgten dabei für eine angenehme B-Liga-Kulisse.

Weiter spielten: