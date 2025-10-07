 2025-10-02T08:44:29.515Z

Umkämpftes B-Liga-Topspiel zwischen dem VfR Wiesbaden (grüne Trikots) und dem SV Blau-Gelb (blaue Trikots).
Umkämpftes B-Liga-Topspiel zwischen dem VfR Wiesbaden (grüne Trikots) und dem SV Blau-Gelb (blaue Trikots). – Foto: Frank Abendschein

B-Liga: Kein Sieger im Knüller zwischen VfR und Blau-Gelb

1:1 im Derby und Topspiel +++ 100 Zuschauer sorgen für angenehme Kulisse

Wiesbaden. Das Derby und Topspiel der Rheinhöhe-Nachbarn zwischen dem VfR Wiesbaden und dem SV Blau-Gelb endete 1:1. „Das Unentschieden geht insgesamt in Ordnung. Wir waren in der ersten Halbzeit überlegen und sind verdient in Führung gegangen. Nach dem 1:1 und der Pause war der VfR besser“, schilderte Blau-Gelbs Patrick Hüthwohl.

