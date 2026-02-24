B-Liga-Keeper verrät: So habe ich mein Traumtor erzielt

Wetzlar. Ganz Fußball-Deutschland hat an diesem Wochenende von Ragnar Ache gesprochen. Für seinen spektakulären Fallrückzieher zum zwischenzeitlichen 1:0 gegen die TSG Hoffenheim adelte Kölns Trainer Lukas Kwasniok seinen Bundesliga-Stürmer als „König der Lüfte“. Doch die Fußball-B-Liga Wetzlar kann da mithalten. Dürfen wir vorstellen: Alexander Novakovskij, „König der Abschläge“. Und an diesem Sonntag ebenfalls per Traumtor unterwegs.