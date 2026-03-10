B-Liga: Italia vermiest Blau-Gelb den Heimspielauftakt

Wiesbaden. In der B-Liga vermieste der SV Italia den Blau-Gelben vor über 100 Zuschauern den Heimspielauftakt. In einer insgesamt ausgeglichenen ersten Halbzeit sorgten Stefano Falica und Lead Ekinovic in den letzten beiden Minuten für die Italia-Führung.
Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Nach dem Anschluss in Minute 60 durch Maximilian Henning verpasste Blau-Gelb in der Druckphase auch das 2:2 zu erzielen. „Man hat gemerkt, dass Italia sich verstärkt hat“, lobte Patrick Hüthwohl. Ekinovic erhöhte für Italia nach 70 Minuten. Kai Königs erneuter Anschluss änderte an der Niederlage nichts mehr. „Oben nochmal anzugreifen, können wir damit wahrscheinlich abhaken“, ärgerte sich Hüthwohl.
Westend lieferte gegen die Reserve der SKG 23 II beim 7:4 gleich mal ein Schützenfest. Der VfR brachte in Delkenheim das 1:0 durch Yasin Benghalem nach elf Minuten erfolgreich über die Zeit. Germania II wurde seiner Favoritenrolle beim 2:1 gegen Kohlheck gerecht.
Die weiteren Partien des Spieltags im Überblick: