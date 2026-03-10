B-Liga: Italia vermiest Blau-Gelb den Heimspielauftakt Vor über 100 Zuschauern zeigt der SVI, dass er nach der Winterpause stärker geworden ist +++ Westend liefert Schützenfest von Alexander Knittel · Heute, 09:12 Uhr · 0 Leser

Der SV Italia Wiesbaden feierte beim SV Blau-Gelb ein spätes Comeback. – Foto: Willi Roth (Archiv)

Wiesbaden. In der B-Liga vermieste der SV Italia den Blau-Gelben vor über 100 Zuschauern den Heimspielauftakt. In einer insgesamt ausgeglichenen ersten Halbzeit sorgten Stefano Falica und Lead Ekinovic in den letzten beiden Minuten für die Italia-Führung.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr SV Blau-Gelb Wiesbaden Blau-Gelb WI SV Italia Wiesbaden SV Italia WI 2 3 Abpfiff Nach dem Anschluss in Minute 60 durch Maximilian Henning verpasste Blau-Gelb in der Druckphase auch das 2:2 zu erzielen. „Man hat gemerkt, dass Italia sich verstärkt hat", lobte Patrick Hüthwohl. Ekinovic erhöhte für Italia nach 70 Minuten. Kai Königs erneuter Anschluss änderte an der Niederlage nichts mehr. „Oben nochmal anzugreifen, können wir damit wahrscheinlich abhaken", ärgerte sich Hüthwohl.