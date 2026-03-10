 2026-03-10T10:11:42.421Z

Ligabericht

B-Liga: Italia vermiest Blau-Gelb den Heimspielauftakt

Vor über 100 Zuschauern zeigt der SVI, dass er nach der Winterpause stärker geworden ist +++ Westend liefert Schützenfest

von Alexander Knittel · Heute, 09:12 Uhr · 0 Leser
Der SV Italia Wiesbaden feierte beim SV Blau-Gelb ein spätes Comeback.
Der SV Italia Wiesbaden feierte beim SV Blau-Gelb ein spätes Comeback. – Foto: Willi Roth (Archiv)

Verlinkte Inhalte

Kreisliga B Wiesbaden
Kohlheck
Kastel 46 II
Delkenheim II
Amöneburg

Wiesbaden. In der B-Liga vermieste der SV Italia den Blau-Gelben vor über 100 Zuschauern den Heimspielauftakt. In einer insgesamt ausgeglichenen ersten Halbzeit sorgten Stefano Falica und Lead Ekinovic in den letzten beiden Minuten für die Italia-Führung.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
SV Blau-Gelb Wiesbaden
SV Blau-Gelb WiesbadenBlau-Gelb WI
SV Italia Wiesbaden
SV Italia WiesbadenSV Italia WI
2
3
Abpfiff

Nach dem Anschluss in Minute 60 durch Maximilian Henning verpasste Blau-Gelb in der Druckphase auch das 2:2 zu erzielen. „Man hat gemerkt, dass Italia sich verstärkt hat“, lobte Patrick Hüthwohl. Ekinovic erhöhte für Italia nach 70 Minuten. Kai Königs erneuter Anschluss änderte an der Niederlage nichts mehr. „Oben nochmal anzugreifen, können wir damit wahrscheinlich abhaken“, ärgerte sich Hüthwohl.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
VfB Westend Wiesbaden
VfB Westend WiesbadenVfB Westend
SKG 23 Wiesbaden
SKG 23 WiesbadenSKG 23 Wiesbaden II
7
4
Abpfiff

Westend lieferte gegen die Reserve der SKG 23 II beim 7:4 gleich mal ein Schützenfest. Der VfR brachte in Delkenheim das 1:0 durch Yasin Benghalem nach elf Minuten erfolgreich über die Zeit. Germania II wurde seiner Favoritenrolle beim 2:1 gegen Kohlheck gerecht.

So., 08.03.2026, 12:30 Uhr
FV Delkenheim
FV DelkenheimDelkenheim II
VfR Wiesbaden
VfR WiesbadenVfR Wiesb.
0
1
Abpfiff

So., 08.03.2026, 12:30 Uhr
SG Germania Wiesbaden
SG Germania WiesbadenGermania Wi. II
1. SC Kohlheck
1. SC KohlheckKohlheck
2
1
Abpfiff

Die weiteren Partien des Spieltags im Überblick:

So., 08.03.2026, 11:00 Uhr
Freie Turnerschaft Wiesbaden
Freie Turnerschaft WiesbadenFT Wiesbaden II
1. FSV Schierstein
1. FSV Schierstein1. FSV 08 II
3
1
Abpfiff

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
SV Bosna 04 Wiesbaden
SV Bosna 04 WiesbadenSV Bosna 04
TuS 05 Kostheim
TuS 05 Kostheim05 Kostheim
2
7
Abpfiff

So., 08.03.2026, 12:30 Uhr
TSG 1846 Mainz-Kastel
TSG 1846 Mainz-KastelKastel 46 II
SpVgg Amöneburg
SpVgg AmöneburgAmöneburg
4
2
Abpfiff