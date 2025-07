Fürth. Ginge es nach Taner Bahceci, dem Sportlichen Leiter des ISC Fürth, dann müsste die deutsche Fußballgeschichte neu geschrieben werden. „Was ist schon das Wunder von Bern gegen das Wunder von Fürth“, ruft er noch einmal in Erinnerung, dass sein Verein Ende Mai 2024 die Kreisliga A hielt – obwohl bei nur einem Punkt und einem Torverhältnis von 21:221 Toren alles nach Abstieg aussah. Mit einer verstärkten Mannschaft verbesserte sich der ISC in der vergangenen Runde zwar deutlich, doch diesmal gelang es nicht, die Liga zu halten, sodass der Internationale Sportclub nun einen Neubeginn in der B-Liga wagen muss.

Was war gut? Der Saisonstart war für die Fürther vielversprechend. Und auch der 22. September sorgte für zufriedene Mienen beim 1992 gegründeten Verein: Bei Spitzenmannschaft FSV Rimbach gab es einen unerwarteten 4:3-Erfolg.

Was geht besser? Letztlich verpuffte der Effekt des Trainerwechsels. Emre Gözübüyük, der vor der Runde vom SV Fürth gekommen war, wurde in der Winterpause geschasst. Sein Nachfolger hieß Erblin Azizi, doch ihm gelang es nicht mehr, die Trendwende im Abstiegskampf herbeizuführen, sodass der ISC Fürth nun nur noch in der B-Liga spielt. Einen schwarzen Tag hatte der ISC auch am 24. November 2024. Nachdem er gegen den VfR Fehlheim II mit 1:4 in Rückstand geraten war, verließ die komplette Mannschaft in der 60. Minute den Platz. „Zusätzlich zur Niederlage gab es noch drei Punkte Abzug am Grünen Tisch“, bedauert Bahceci.