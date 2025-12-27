Auf dem Sportplatz des SV Lörzenbach trägt auch der ISC Fürth seine Heimspiele aus (Archiv). Foto: Dagmar Jährling

B-Liga: ISC Fürth setzt zum Wiederaufstieg an Der Absteiger überwintert überraschend auf Rang zwei der B-Liga – und hat damit noch nicht genug Verlinkte Inhalte KLB Bergstraße ISC Fürth

Fürth. Nach dem Abstieg aus der Kreisliga A befand sich der ISC Fürth im vergangenen Sommer im Umbruch. Zudem verpflichtete der Verein mit Ogün Hanci einen neuen Spielertrainer, der vorher als Spieler beim Kreisoberligisten SG Reichenbach am Ball war. Darüber hinaus waren es viele neue Akteure, die beim Internationalen Sportclub anheuerten.

So wurde der neu formierten Elf zwar einiges zugetraut, doch dass sie nun auf dem zweiten Platz überwintert, ist sicherlich als positive Überraschung zu werten.

Anspruch und Wirklichkeit: „Keiner hat von der neuen Mannschaft Wunderdinge erwartet. Auch eine Platzierung im vorderen Mittelfeld wäre akzeptabel gewesen“, freut sich Ogün Hanci, dass der Erwartungsdruck bei seinem Verein nicht allzu groß war. Vor diesem Hintergrund ist Tabellenplatz zwei sicherlich über den Erwartungen. „Das hat uns nicht jeder zugetraut“, ergänzt ein mehr als zufriedener Hanci. Was war gut? Immer wieder vermittelt Ogün Hanci seiner Elf die fußballerischen Werte, die ihm einst sein früherer Trainer Christian Bauer bei der SG Reichenbach vorgelebt hat. Dazu gehört neben einem stabilen Abwehrverhalten und einem flexiblen Verschieben im Spielaufbau vor allem die Disziplin. Nicht ganz so einfach beim ISC, der zwar Platzverweise hinnehmen musste, sie resultierten aber nicht aus Undiszipliniertheiten. Einer davon ereignete sich im September, als die Fürther zu Gast beim VfB Lampertheim waren. Schon nach fünf Minuten wurde Bob Gasa des Feldes verwiesen: Der ISC verlor mit 0:1. Doch diese Niederlage spornte die Mannschaft noch einmal richtig an. „In der kommenden Spielersitzung hat mir jeder Spieler persönlich versprochen, alles zu geben, damit wir am Ende aufsteigen“, kommt für Hanci nun nichts anderes mehr infrage, als zum Saisonende in die A-Liga zurückzukehren. Um dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen, ist es gut, dass der ISC, der bislang die wenigsten Gegentore in der Liga kassiert hat, über eine gute Defensive verfügt.