B-Liga: ISC Fürth gewinnt das Spitzenspiel

Der ISC Fürth tritt veim TSV Elmshausen dominant auf und gewinnt verdient mit 3:1. – Foto: Burak Zaim

Bergstraße. Nicht mehr weiß ist in der B-Liga die Weste des FSV Zotzenbach, der beim ISC Fürth seine erste Saisonniederlage bezog. Somit ist der VfB Lampertheim, der bereits am Mittwoch mit 5:3 gegen die SG Nordheim-Wattenheim gewann, neuer Tabellenführer.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 15:00 Uhr ISC Fürth ISC Fürth FSV Zotzenbach Zotzenbach 3 2 Abpfiff "Wir haben es noch einmal spannend gemacht. Das hätte gar nicht sein brauchen", berichtete Fürths Spielertrainer Ogün Hanci. Seine Elf habe von Beginn an dominiert, versäumte es aber, weitere Treffer zu erzielen. In der zweiten Halbzeit musste nicht nur Hanci verletzungsbedingt raus, auch der zweifache Torschütze Sükrü Kalin. "Nach einem Zeitspiel sah er Gelb-Rot. Das gab den Zotzenbachern noch einmal Aufwind", bemerkte Hanci. Tore: 1:0, 3:0 Kalin (7., 45.+1.), 2:0 Bayraktar (44.), 3:1 Jannik Rauch (64.), 3:2 David Rauch (90.+1). – Schiedsrichter: Klotz (SV Dielbach). – Beste Spieler: geschlossene Leistung/Aydogan.

Wesentlich mehr drin war für den SVK gegen den ehemaligen Zweitligisten. "Wir waren nah am Unentschieden. Der Bürstädter Erfolg ist unverdient", wetterte Trainer Miguel da Silva. Ihn ärgerte, dass es erneut individuelle Fehler und Unkonzentriertheiten waren, die zu den Gegentreffern führten. Das 2:2 verpassten Mario Helfert und Bastian Bizer. Tore: 0:1 Celikkan (44.), 1:1 Mink (45.), 1:2 Zatima (68.). – Schiedsrichter: Engel (TG Bessungen). – Beste Spieler: geschlossene Leistung/Zatima.

Elmshausen brachte eine Mannschaft zusammen und hatte immerhin fünf Auswechselspieler. Bester Akteur war Spielertrainer Alexander Grod. Ihm gelang nicht nur das 1:1, sondern er arbeitete sich einige Chancen heraus. Dies soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Fürth letztlich die dominierende Mannschaft war. Tore: 0:1 Zink (2.), 1:1 Grod (44.), 1:2 Jakob Lennert (40.), 1:3 Laurin Weise (69.). - Schiedsrichter: Volk (SG Modau). – Zuschauer: 80. – Beste Spieler: Grod/geschlossene Leistung.

In der 68. Minute ereignete sich die entscheidende Szene. Lorschs Torhüter Julian Glaser faustete den Ball aus der Gefahrenzone, doch Schiedsrichter Hallapinar wollte ein Foulspiel gesehen haben. "Diese Szene hat uns das ganze Spiel vermasselt", bedauerte Tvgg-Trainer Volker Pitz. So machten die Gras-Ellenbacher durch Sedat Baris schöne Einzelleistung den Deckel draue. Tore: 1:0 Fink (32.), 1:1 Simon Kissenkötter (47.), 2:1 Guthy (68., Foulelfmeter), 3:1 Baris (79.), 3:2 Keskin (80.). - Schiedsrichter: Hallapinar (Odenwaldkreis). – Zuschauer: 70. – Beste Spieler: Baris/geschlossene Leistung.

Wo war die starke Phase der Eintracht? Einige Lorscher wollten sie in der ersten Halbzeit gesehen haben, doch Bürstadts Trainer Tobias Fettel fühlte sich nicht geschmeichelt: "Keiner meiner Spieler hat heute überzeugt. Es war die bis dato schlechteste Saisonleistung." Die Gastgeber spielten aus einem Guss. Yannik Grieser verwandelte einen Eckball zum 3:0 direkt. Tore: 1:0 Feldi (25.), 2:0 Edam (40.), 3:0 Grieser (55.), 4:0 Zöller (65.), 5:0 Braun (72.). – Schiedsrichter: Monaco (VfR Groß-Gerau). – Zuschauer: 90. – Beste Spieler: geschlossene Leistung/keine.