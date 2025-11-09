B-Liga: Hetzbach überspringt Hürde Bullau

Eine Nummer zu groß: Hetzbachs Sören Schmeer (oben) sprint über Marvin Nagel vom TSV Bullau. Auch im Ergebnis spiegelt sich die Überlegenheit des TVH wider. 5:0 gewinnt Hetzbach. Foto: Herbert Krämer

Odenwaldkreis. Die SSV Brensbach II bleibt an der Spitze der Kreisliga B. Mit einer guten Vorstellung siegten die Gersprenztaler auch bei der SG Rimhorn/Neustadt II 4:2. Neuer Zweiter ist der TSV Günterfürst II, der im Spitzenspiel den SV Lützel-Wiebelsbach II niederrang.

Siegfried Eisele (16.) und Eray Koyuncu (49.) schossen die Gäste zum Auswärtssieg. Michel Reinheimer (53.) stellte den Anschluss her. „Wir hätten uns heute ein Unentschieden verdient“, befand Marcus Weber (TV II). Letztlich waren die Crumbacher nach eigenen Angaben zu unkonzentriert, verloren im Spielaufbau häufig das Spielgerät und vergaben zu viele Chancen.

In einem zerfahrenen Spiel, das sich hauptsächlich im Mittelfeld abspielte, war es schließlich Jannis Bertow (75.), der eine Vorlage von Simon Wolf zum Tor des Tages nutzte und Günterfürst zum Sieg führte. Lützelbachs beste Chance landete am Querbalken. „In der Schlussphase haben wir den Vorsprung über die Zeit verwaltet“, kommentierte Sascha Vetter vom TSV.

Beide Mannschaften operierten mit offenem Visier und lieferten den Fußballfreunden an der Höhenstraße ein Spektakel. Vom Zeitpunkt etwas glücklich, aber keineswegs unverdient, brachte Steinbach den Siegtreffer erst in der Nachspielzeit an. Torfolge: 1:0 Justin Wohlgemuth (24.), 1:1 Pascal Stummer (36.), 2:1, 3:1 und 4:1 Burak Keles (49., 53., 59.), 4:2 Benjamin Kübler (70., Foulelfmeter), 4:3 Marko Jerkic (84.), 5:3 Keles (88.). 5:4 Benjamin Scheuermann (89.), 5:5 Marco Troßmann (90.), 6:5 Tolga Savasgan (90.+2).

„Brensbach war die aktivere Mannschaft, besaß die größeren Spielanteile“, berichtete Niko Kotsikas (SG II). In der zweiten Hälfte erkämpfte Rimhorn ausgeglichenere Spielanteile. „Der SSV-Sieg ist verdient, weil die Gäste das Geschehen überwiegend bestimmten“, so Kotsikas. Torfolge 0:1 Markus Lackner (7.), 1:1 Calvin Tarhan (15.), 1:2 Lackner (30.), 1:3 Fabian Thiele (40., Eigentor), 1:4 Tim Spinner (70.), 2:4 Kenan Cot (77.). Gelb-Rot: Fabian Thiele (Rimhorn).

Schon in der ersten Hälfte hatte Bad König Vorteile, nur ein Tor wollte nicht fallen. Ähnlich nach dem Seitenwechsel, als die SG II drückend überlegen agierte, allerdings auch das Glück strapazierte, denn der SVB besaß in der 70. Minute die Riesenchance zum Auswärtssieg.

Hauchdünner Heimsieg von Aufstiegsaspirant VfL II, der durch das Tor von Jannis Willms (31.) ein wichtiges Spiel gewann. „Wir waren klar überlegen und gewannen verdient“, wertete Holger Sievers.

Hetzbach hatte nicht nur die Mehrzahl an Chancen, sondern auch die hochkarätigeren Abschlüsse. Sören Schmeer (6.), Niko Cosic (75.), Robert Cosic (79.) sowie Patrick Cosic (86., 90.+1) nutzten die guten Möglichkeiten zum Auswärtssieg des Turnvereins.