 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Eine Nummer zu groß: Hetzbachs Sören Schmeer (oben) sprint über Marvin Nagel vom TSV Bullau. Auch im Ergebnis spiegelt sich die Überlegenheit des TVH wider. 5:0 gewinnt Hetzbach. Foto: Herbert Krämer
Eine Nummer zu groß: Hetzbachs Sören Schmeer (oben) sprint über Marvin Nagel vom TSV Bullau. Auch im Ergebnis spiegelt sich die Überlegenheit des TVH wider. 5:0 gewinnt Hetzbach. Foto: Herbert Krämer

B-Liga: Hetzbach überspringt Hürde Bullau

Klarer 5:0-Sieg beim B-Liga-Schlusslicht +++ TSV Günterfürst II siegt im Verfolgerduell gegen SV Lützel-Wiebelsbach II

Verlinkte Inhalte

Kreisliga B Odenwald
TV Hetzbach
Beerfelden
SG Hainstadt/Rai-Breitenbach
SG Bad König/Zell II

Odenwaldkreis. Die SSV Brensbach II bleibt an der Spitze der Kreisliga B. Mit einer guten Vorstellung siegten die Gersprenztaler auch bei der SG Rimhorn/Neustadt II 4:2. Neuer Zweiter ist der TSV Günterfürst II, der im Spitzenspiel den SV Lützel-Wiebelsbach II niederrang.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Heute, 12:30 Uhr
TV Fränkisch-Crumbach
TV Fränkisch-CrumbachFr.-Crumbach II
SG Sandbach
SG SandbachSG Sandbach II
1
2
Abpfiff

Siegfried Eisele (16.) und Eray Koyuncu (49.) schossen die Gäste zum Auswärtssieg. Michel Reinheimer (53.) stellte den Anschluss her. „Wir hätten uns heute ein Unentschieden verdient“, befand Marcus Weber (TV II). Letztlich waren die Crumbacher nach eigenen Angaben zu unkonzentriert, verloren im Spielaufbau häufig das Spielgerät und vergaben zu viele Chancen.

Heute, 12:30 Uhr
TSV Günterfürst
TSV GünterfürstGünterfürst II
SV Lützel-Wiebelsbach
SV Lützel-WiebelsbachLützel-Wieb. II
1
0
Abpfiff

In einem zerfahrenen Spiel, das sich hauptsächlich im Mittelfeld abspielte, war es schließlich Jannis Bertow (75.), der eine Vorlage von Simon Wolf zum Tor des Tages nutzte und Günterfürst zum Sieg führte. Lützelbachs beste Chance landete am Querbalken. „In der Schlussphase haben wir den Vorsprung über die Zeit verwaltet“, kommentierte Sascha Vetter vom TSV.

Heute, 12:30 Uhr
TSG Steinbach
TSG SteinbachSteinbach II
Spvgg Kinzigtal
Spvgg KinzigtalKinzigtal
6
5
Abpfiff

Beide Mannschaften operierten mit offenem Visier und lieferten den Fußballfreunden an der Höhenstraße ein Spektakel. Vom Zeitpunkt etwas glücklich, aber keineswegs unverdient, brachte Steinbach den Siegtreffer erst in der Nachspielzeit an. Torfolge: 1:0 Justin Wohlgemuth (24.), 1:1 Pascal Stummer (36.), 2:1, 3:1 und 4:1 Burak Keles (49., 53., 59.), 4:2 Benjamin Kübler (70., Foulelfmeter), 4:3 Marko Jerkic (84.), 5:3 Keles (88.). 5:4 Benjamin Scheuermann (89.), 5:5 Marco Troßmann (90.), 6:5 Tolga Savasgan (90.+2).

Heute, 12:30 Uhr
SG Rimhorn/Neustadt
SG Rimhorn/NeustadtSG Rimhorn/Neustadt II
SSV Brensbach
SSV BrensbachBrensbach II
2
4
Abpfiff

„Brensbach war die aktivere Mannschaft, besaß die größeren Spielanteile“, berichtete Niko Kotsikas (SG II). In der zweiten Hälfte erkämpfte Rimhorn ausgeglichenere Spielanteile. „Der SSV-Sieg ist verdient, weil die Gäste das Geschehen überwiegend bestimmten“, so Kotsikas. Torfolge 0:1 Markus Lackner (7.), 1:1 Calvin Tarhan (15.), 1:2 Lackner (30.), 1:3 Fabian Thiele (40., Eigentor), 1:4 Tim Spinner (70.), 2:4 Kenan Cot (77.). Gelb-Rot: Fabian Thiele (Rimhorn).

Heute, 12:30 Uhr
SG Bad König/Zell
SG Bad König/ZellSG Bad König/Zell II
SV Beerfelden
SV BeerfeldenBeerfelden
0
0
Abpfiff

Schon in der ersten Hälfte hatte Bad König Vorteile, nur ein Tor wollte nicht fallen. Ähnlich nach dem Seitenwechsel, als die SG II drückend überlegen agierte, allerdings auch das Glück strapazierte, denn der SVB besaß in der 70. Minute die Riesenchance zum Auswärtssieg.

Heute, 12:30 Uhr
VfL Michelstadt
VfL MichelstadtMichelstadt II
SG Hainstadt/Rai-Breitenbach
SG Hainstadt/Rai-BreitenbachSG Hainstadt/Rai-Breitenbach
1
0
Abpfiff

Hauchdünner Heimsieg von Aufstiegsaspirant VfL II, der durch das Tor von Jannis Willms (31.) ein wichtiges Spiel gewann. „Wir waren klar überlegen und gewannen verdient“, wertete Holger Sievers.

Heute, 14:30 Uhr
TSV Bullau
TSV BullauTSV Bullau
TV Hetzbach
TV HetzbachTV Hetzbach
0
5
Abpfiff

Hetzbach hatte nicht nur die Mehrzahl an Chancen, sondern auch die hochkarätigeren Abschlüsse. Sören Schmeer (6.), Niko Cosic (75.), Robert Cosic (79.) sowie Patrick Cosic (86., 90.+1) nutzten die guten Möglichkeiten zum Auswärtssieg des Turnvereins.

Heute, 14:30 Uhr
KSV Haingrund
KSV HaingrundHaingrund
VfR Würzberg
VfR WürzbergVfR Würzberg
0
2
Abpfiff

Mert Salman (35., 46.) besorgte die beiden entscheidenden Tore für den VfR. „Verdienter Sieg, wir hatten durch unseren Ballbesitz mehr vom Spiel“, freute sich Robert Schuck vom VfR.


Aufrufe: 09.11.2025, 19:00 Uhr
Heidrun NikellaAutor