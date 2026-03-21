B-Liga: Hetzbach kämpft im Derby gegen Beerfelden um Aufstiegschance

Alle Mannschaften haben es gerade gegen die kompakte Spielweise der Oberzent-Elf schwer, die lediglich 26 Gegentore in 23 Spielen kassierte – Liga-Bestwert. Am vergangenen Sonntag erlitt der TVH allerdings einen kleinen Rückschlag, als es für die Jäger-Elf nur zu einem 1:1 bei der abstiegsgefährdeten Spielvereinigung Kinzigtal reichte. „Wir tun uns gerade gegen die Teams aus der zweiten Hälfte immer wieder schwer. In Ober-Kinzig haben wir uns früh den Schneid abkaufen lassen, weil die Gastgeber rustikal vorgingen und wir wieder mal unsere Chancen nicht konsequent genug nutzten“, sagt Beisel. Immer wieder rieben sich die Hetzbacher in den Zweikämpfen auf.

Doch der Zusammenhalt stimmt, und die Defensive ist nur schwer zu knacken. Und wenn sich die Hetzbacher die Räume erspielen, die sie offensiv benötigen, dann können sie auch immer etwas damit anfangen. „Dass wir um den Aufstieg mitspielen, war in dieser Saison noch nicht unser Ziel, aber wir würden, wenn es denn so kommt, die Hochstufung mitnehmen.“

Jetzt kommt der SV Beerfelden in den Stadtteil zum Derby. Das Hinrundenspiel gewannen die Kernstädter noch 4:1. „Wir wollen am Sonntag zeigen, dass wir die bessere Mannschaft stellen, und wollen dieses Beerfelder Derby unbedingt gewinnen. Die ganze Trainingswoche ist auf dieses Spiel ausgerichtet“, so Beisel.