B-Liga: Hetzbach kämpft im Derby gegen Beerfelden um Aufstiegschance

Beerfelden. Was waren das für bittere Momente für den TV Hetzbach in der vergangenen Saison, als ein sich anbahnender personeller Aderlass die Beerfelder dazu zwang, sich freiwillig aus der Kreisliga A zurückzuziehen. Der Neuaufbau ist nach wenigen Monaten gelungen: Der TV steht in der B-Liga auf Rang drei und befindet sich mitten im Aufstiegskampf. Damit der TVH weiter auf die Rückkehr in die A-Liga hoffen darf, muss die Elf am Sonntag (Anstoß 15 Uhr) aber im Stadtderby den SV Beerfelden schlagen.
Auch aus der Winterpause kamen die Hetzbacher vielversprechend: Beim direkten Verfolger TSV Günterfürst II holte die Mannschaft von Spielertrainer Lukas Jäger ein 1:1. Danach siegten die Jäger-Schützlinge gegen einen starken SV Lützel-Wiebelsbach II mit 1:0. „Nur 1:0“, sagt Abteilungsleiter Florian Beisel, der den vielen vergebenen Chancen nachtrauerte. „Es fehlt uns noch etwas die Konstanz, obwohl wir oben mitspielen. Wir lassen zu viele Torgelegenheiten ungenutzt liegen.“
Alle Mannschaften haben es gerade gegen die kompakte Spielweise der Oberzent-Elf schwer, die lediglich 26 Gegentore in 23 Spielen kassierte – Liga-Bestwert. Am vergangenen Sonntag erlitt der TVH allerdings einen kleinen Rückschlag, als es für die Jäger-Elf nur zu einem 1:1 bei der abstiegsgefährdeten Spielvereinigung Kinzigtal reichte. „Wir tun uns gerade gegen die Teams aus der zweiten Hälfte immer wieder schwer. In Ober-Kinzig haben wir uns früh den Schneid abkaufen lassen, weil die Gastgeber rustikal vorgingen und wir wieder mal unsere Chancen nicht konsequent genug nutzten“, sagt Beisel. Immer wieder rieben sich die Hetzbacher in den Zweikämpfen auf.
Doch der Zusammenhalt stimmt, und die Defensive ist nur schwer zu knacken. Und wenn sich die Hetzbacher die Räume erspielen, die sie offensiv benötigen, dann können sie auch immer etwas damit anfangen. „Dass wir um den Aufstieg mitspielen, war in dieser Saison noch nicht unser Ziel, aber wir würden, wenn es denn so kommt, die Hochstufung mitnehmen.“
Jetzt kommt der SV Beerfelden in den Stadtteil zum Derby. Das Hinrundenspiel gewannen die Kernstädter noch 4:1. „Wir wollen am Sonntag zeigen, dass wir die bessere Mannschaft stellen, und wollen dieses Beerfelder Derby unbedingt gewinnen. Die ganze Trainingswoche ist auf dieses Spiel ausgerichtet“, so Beisel.