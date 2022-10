B-Liga: Hammelbacher Ausrufezeichen Aufsteiger fertigt Spitzenreiter FSG Riedorde ab +++ SV Kirschhausen kassiert acht Tore

Bergstraße. Die Serie von Tabellenführer FSG Riedrode II ist am 13. Spieltag der B-Liga gerissen und könnte die Herbstmeisterschaft kosten. Denn die FSG ist am nächsten Wochenende, dem Vorrundenende, spielfrei, und der FV Hofheim – er pausierte am Sonntag – in Lauerstellung. Die Partie des FSV Zotzenbach bei der Tvgg Lorsch II wurde abgesagt. Der FSV bat um Verlegung wegen der Rimbacher Kerwe. „Da war alles dort, was laufen kann. Das Spiel wäre sicher nicht so gut ausgegangen“, schmunzelte FSV-Chef Roland Agostin. Nachgeholt wird die Begegnung am 1. Dezember.