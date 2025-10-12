B-Liga: GSV Breitenbrunn stürzt Tabellenführer

GSV Breitenbrunn leistet dem VfL Michelstadt Schützenhilfe. – Foto: Carsten Koch

Odenwaldkreis. Die GSV Breitenbrunn schlägt B-Liga-Spitzenreiter SSV Brensbach II mit 4:2, muss bei der Erstürmung der Tabellenspitze dem VfL Michelstadt II aber den Vortritt überlassen, weil die VfL-Reserve die Spvgg. Kinzigtal 8:2 demontiert.

Gestern, 15:30 Uhr TSV Bullau TSV Bullau SG Sandbach SG Sandbach II 1 6 Abpfiff Fünfmal Siegfried Eisele (3., 21., 35., 53., 59.) schoss das Schlusslicht fast alleine ab. Tobias Jochim (70.) korrigierte in der Endphase leicht, aber Milo Scilo (82.) machte schließlich das halbe Dutzend, für die in nahezu allen Belangen besseren Sandbachern, voll.

Leon Reinschild (85.) und Philippe Heusel (90.+3) entschieden den Einbahnstraßenfußball erst ganz spät zu Gunsten der Kurstädter: 2Von den Rodensteinern war wenig zu sehen. Das Resultat muss eigentlich deutlicher lauten, da die Gäste keine wirklich durchgespielte Angriffsaktion lieferten", sagte Frank Weichel (SG II).

Andrija Kodzoman (30.) brachte die Platzherren in Führung, Berkay Istek (60.) egalisierte. "Bis zu unserer 1:0-Führung war es ein ausgeglichenes Spiel, danach war der Gast die aktivere Mannschaft", kommentierte Niko Kotsikas (SG II). Den Gastgebern fehlte gerade in der letzten halben Stunde die Durchschlagskraft, als beste Chancen nicht zum Sieg reichten. "Wir müssen uns da eigentlich 3:1 durchsetzen."

Die Gäste begannen mit viel Elan und gingen mit 3:0 in Führung. Von diesem starken Beginn profitierten die Beerfelder im gesamten Spielverlauf und legten stetig nach. Rothenberg, mit nur wenig Chancen, verlor auch in der Deutlichkeit verdient. Andreas Götz (24.) traf zum 1:3. Die Beerfelder Tore schossen Tim Löffler (6.), Martin Thiess (12.), Benjamin Jurkic (17., 30.), Robin Hemberger (80.), Nils Paulus (83.) und Lukas Palao (88.). Gelb-Rot: Dennis Vay (90.+2/SVB).

Nach dem Seitenwechsel gelang der Spvgg noch der 2:4-Anschluss, doch dann schwanden den Kinzigern Kraft und Konzentration, woraufhin das Spiel in einem Debakel endete. Die Michelstädter Tore markierten Mirghani Suliman Ahmed (28., 56.) Gengizhan Köroglu (39., 43.,78., 90.+1), Tom Grimm (47., 85.). Die Gästetreffer erzielten Benjamin Kübler (46.), Marcel Didlof (49.).

Letztlich war es die Breitenbrunner Effektivität, die sich gegen zweikampfstarke Brensbacher durchsetzte. Tore: 0:1 Cem Ayguen (1.), 1:1 Kilian Orth (17.), 2:1 Sebastian Hanatschek (52.), 2:2 Jan Philipp Krämer (69.), 3:2 Rene Reinhard (84.), 4:2 Denis Jordan (90.+4).

Ammar Ghanam ((32., 55., 58.) sowie Noah Neff (65.) besorgten die Tore für den VfR-Sieg. Zweikampfstarke Gäste versäumten nach der Pause den Ausgleich. Unter dem VfR-Druck brach der Gast ein.