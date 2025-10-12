 2025-10-10T17:03:43.034Z

GSV Breitenbrunn leistet dem VfL Michelstadt Schützenhilfe.
GSV Breitenbrunn leistet dem VfL Michelstadt Schützenhilfe. – Foto: Carsten Koch

B-Liga: GSV Breitenbrunn stürzt Tabellenführer

VfL Michelstadt II nach Torrausch neuer Spitzenreiter

Odenwaldkreis. Die GSV Breitenbrunn schlägt B-Liga-Spitzenreiter SSV Brensbach II mit 4:2, muss bei der Erstürmung der Tabellenspitze dem VfL Michelstadt II aber den Vortritt überlassen, weil die VfL-Reserve die Spvgg. Kinzigtal 8:2 demontiert.

Gestern, 15:30 Uhr
TSV Bullau
TSV BullauTSV Bullau
SG Sandbach
SG SandbachSG Sandbach II
1
6
Abpfiff

Fünfmal Siegfried Eisele (3., 21., 35., 53., 59.) schoss das Schlusslicht fast alleine ab. Tobias Jochim (70.) korrigierte in der Endphase leicht, aber Milo Scilo (82.) machte schließlich das halbe Dutzend, für die in nahezu allen Belangen besseren Sandbachern, voll.

Heute, 13:00 Uhr
SG Bad König/Zell
SG Bad König/ZellSG Bad König/Zell II
TV Fränkisch-Crumbach
TV Fränkisch-CrumbachFr.-Crumbach II
2
0
Abpfiff

Leon Reinschild (85.) und Philippe Heusel (90.+3) entschieden den Einbahnstraßenfußball erst ganz spät zu Gunsten der Kurstädter: 2Von den Rodensteinern war wenig zu sehen. Das Resultat muss eigentlich deutlicher lauten, da die Gäste keine wirklich durchgespielte Angriffsaktion lieferten", sagte Frank Weichel (SG II).

Heute, 13:00 Uhr
SG Rimhorn/Neustadt
SG Rimhorn/NeustadtSG Rimhorn/Neustadt II
SV Lützel-Wiebelsbach
SV Lützel-WiebelsbachLützel-Wieb. II
1
1
Abpfiff

Andrija Kodzoman (30.) brachte die Platzherren in Führung, Berkay Istek (60.) egalisierte. "Bis zu unserer 1:0-Führung war es ein ausgeglichenes Spiel, danach war der Gast die aktivere Mannschaft", kommentierte Niko Kotsikas (SG II). Den Gastgebern fehlte gerade in der letzten halben Stunde die Durchschlagskraft, als beste Chancen nicht zum Sieg reichten. "Wir müssen uns da eigentlich 3:1 durchsetzen."

Heute, 13:00 Uhr
SG Rothenberg
SG RothenbergRothenberg II
SV Beerfelden
SV BeerfeldenBeerfelden
1
7
Abpfiff

Die Gäste begannen mit viel Elan und gingen mit 3:0 in Führung. Von diesem starken Beginn profitierten die Beerfelder im gesamten Spielverlauf und legten stetig nach. Rothenberg, mit nur wenig Chancen, verlor auch in der Deutlichkeit verdient. Andreas Götz (24.) traf zum 1:3. Die Beerfelder Tore schossen Tim Löffler (6.), Martin Thiess (12.), Benjamin Jurkic (17., 30.), Robin Hemberger (80.), Nils Paulus (83.) und Lukas Palao (88.). Gelb-Rot: Dennis Vay (90.+2/SVB).

Heute, 13:00 Uhr
VfL Michelstadt
VfL MichelstadtMichelstadt II
Spvgg Kinzigtal
Spvgg KinzigtalKinzigtal
8
2
Abpfiff

Nach dem Seitenwechsel gelang der Spvgg noch der 2:4-Anschluss, doch dann schwanden den Kinzigern Kraft und Konzentration, woraufhin das Spiel in einem Debakel endete. Die Michelstädter Tore markierten Mirghani Suliman Ahmed (28., 56.) Gengizhan Köroglu (39., 43.,78., 90.+1), Tom Grimm (47., 85.). Die Gästetreffer erzielten Benjamin Kübler (46.), Marcel Didlof (49.).

Heute, 15:00 Uhr
GSV Breitenbrunn
GSV BreitenbrunnBreitenbrunn
SSV Brensbach
SSV BrensbachBrensbach II
4
2
Abpfiff

Letztlich war es die Breitenbrunner Effektivität, die sich gegen zweikampfstarke Brensbacher durchsetzte. Tore: 0:1 Cem Ayguen (1.), 1:1 Kilian Orth (17.), 2:1 Sebastian Hanatschek (52.), 2:2 Jan Philipp Krämer (69.), 3:2 Rene Reinhard (84.), 4:2 Denis Jordan (90.+4).

Heute, 15:00 Uhr
VfR Würzberg
VfR WürzbergVfR Würzberg
SG Hainstadt/Rai-Breitenbach
SG Hainstadt/Rai-BreitenbachSG Hainstadt/Rai-Breitenbach
4
0
Abpfiff

Ammar Ghanam ((32., 55., 58.) sowie Noah Neff (65.) besorgten die Tore für den VfR-Sieg. Zweikampfstarke Gäste versäumten nach der Pause den Ausgleich. Unter dem VfR-Druck brach der Gast ein.

Heute, 15:00 Uhr
TV Hetzbach
TV HetzbachTV Hetzbach
KSV Haingrund
KSV HaingrundHaingrund
2
0
Abpfiff

Arbeitssieg der Hetzbacher, die kämpferisch eine bemerkenswerte Vorstellung boten. Sören Schmeer (33.), der einen Pass in die Tiefe erlief, im Eins-gegen-eins sich durchsetzte und dann überlegt einschoss: Das 2:0 machte Christoph Ihrig (73.).



