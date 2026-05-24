B-Liga: GSV Breitenbrunn steigt auf Der Kampf um die Meisterschaft in der B-Liga bleibt spannend. von Heidrun Nikella · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Im Aufstiegsrennen der Fußball-B-Liga hat die GSV Breitenbrunn (rechts: Gabriel Jäger) vorgelegt und den Aufstieg perfekt gemacht. Nach dem Erfolg im Verfolgerduell gegen Michelstadt II hat aber auch die Brensbacher Reserve um Christoph Bardohl beste Chancen auf den Sprung in die A-Liga. Archivfoto: Herbert Krämer

Odenwaldkreis. Eine erste Entscheidung ist in der Kreisliga B gefallen: Die GSV Breitenbrunn steht als erster Aufsteiger in die A-Liga fest. Die Meisterschaft ist dagegen noch nicht entschieden. Der GSV fehlt noch ein Zähler. Im Kampf um den zweiten Aufstiegsplatz hat die SSV Brensbach II nach dem knappen Erfolg im direkten Duell gegen Michelstadt II die besten Karten.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Gestern, 13:00 Uhr SG Rothenberg Rothenberg II SG Hainstadt/Rai-Breitenbach SG Hainstadt/Rai-Breitenbach 1 6 Abpfiff Schon zur Pause führte der Gast durch die Tore von Max Schultis (1.), Kevin Zühlow (36.) und Marc Giegerich (43.) komfortabel. Auch in der zweiten Hälfte ließ die Unterzent-Elf nichts anbrennen: Giegerich (52.), Schultis (53.) sowie Ahmet Hidir (82.) erhöhten weiter. Steffen Heckmann (86.) sorgte zumindest für eine leichte Ergebniskorrektur.

Yazin Kakih (82.) war es., der von der Außenbahn nach innen zog und den Abschluss suchte, der über Umwege (abgefälscht) auch den Weg in das Michelstädter Tor fand. Dabei besaß der VfL II durch Tom Grimm (35., Ball von der Linie gekratzt), Mirghani (65.), Agirdas (70.) sowie Sekinpunar (90.) beste Chancen das Ergebnis anders zu gestalten. SG Rimhorn/Neustadt II macht zu viele Fehler

SG-Trainer Niko Kotsikas erlebte zwei völlig verschiedene Halbzeiten: "Nachdem wir in der ersten Hälfte besser ins Spiel gefunden hatten, war der Führungstreffer verdient. Das 1:1 war klar abseits." Danach produzierten die Platzherren immer häufiger Fehler, wodurch ihnen die Spielkontrolle entglitt.

"Wir hatten genügend Chancen, um dieses Derby zu gewinnen, machten sie aber nicht rein", zeigte sich Frank Weichel (SG) konsterniert. Ihm fehlten gegen kämpferische Gäste aber auch ein wenig die zündenden Ideen im Spiel der Gastgeber.

Boris Knust (39.) schoss den SVL in Front, Leon Frey (56.) und Salahaddin Kapan (78.) bogen das Spiel aber noch um. Nach der Pause erhöhte die TSG II den Druck und belohnte sich für das gezeigte Engagement mit den beiden entscheidenden Treffern. Schützenfeste in Würzberg, Haingrund und Bullau

Der VfR vergab zu Beginn der zweiten Hälfte gute Chancen zur Führung. Nach einer Stunde übernahmen die Rodensteiner das Kommando und siegten völlig verdient.

Breitenbrunn war einfach kaltschnäuziger und hinten abgeklärter. Hochverdienter Derbysieg.