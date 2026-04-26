 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

B-Liga: GSV Breitenbrunn hält die Tabellenführung

Die Meisterschaft bleibt spannend: GSV Breitenbrunn, SSV Brensbach II und TSV Günterfürst II trennen nur drei Punkte +++ So liefen die Spiele.

von Heidrun Nikella · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser
KSV Haingrunds Nick Haydn (links) und Keeper Noah Tartler (hier gegen Bastian Klar vom TSV Bullau) siegten 5:0 gegen den SV Beerfelden. Archivfoto: Herbert Krämer
KSV Haingrunds Nick Haydn (links) und Keeper Noah Tartler (hier gegen Bastian Klar vom TSV Bullau) siegten 5:0 gegen den SV Beerfelden. Archivfoto: Herbert Krämer

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Kreisliga B Odenwald
TV Hetzbach
Beerfelden
SG Hainstadt/Rai-Breitenbach
SG Bad König/Zell II

ODENWALDKREIS. Die GSV Breitenbrunn bleibt in der Kreisliga B durch das torlose Unentschieden gegen Hetzbach vorne. Zwei Punkte dahinter die SSV Brensbach, die kommenden Sonntag auf Breitenbrunn trifft.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Heute, 13:00 Uhr
SG Bad König/Zell
SG Bad König/ZellSG Bad König/Zell II
TSV Günterfürst
TSV GünterfürstGünterfürst II
0
2

Robin Fischer (72., Foulelfmeter, 86.) war es, der den TSV in einem Spiel auf Augenhöhe zum Erfolg schoss. Frank Weichel von der SG meinte: „Die Günterfürster waren in der Schlussphase im Abschluss einfach cleverer.“

11 Tore bei Rimhorn/Neustadt II gegen SG Sandbach II

Heute, 13:00 Uhr
VfL Michelstadt
VfL MichelstadtMichelstadt II
SV Lützel-Wiebelsbach
SV Lützel-WiebelsbachLützel-Wieb. II
4
0
Abpfiff

Ein Hattrick von Onur Agidas (35., 39., 72.) und das Tor von Peter Johe (79.) halten den VfL II im Aufstiegsrennen. „Es war ziemlich eindeutig, weil feldüberlegen und sehr konzentriert von uns. Auch die Höhe geht in Ordnung“, erklärte Holger Sievers (VfL).

Heute, 13:00 Uhr
SG Rimhorn/Neustadt
SG Rimhorn/NeustadtSG Rimhorn/Neustadt II
SG Sandbach
SG SandbachSG Sandbach II
5
6
Abpfiff

Niko Kotsikas (Rimhorn) sah einen offenen Schlagabtausch. „Obwohl wir immer dranblieben, gelang Sandbach ein glücklicher Sieg.“ Torfolge: 0:1 Eisele (24.), 1:1 Yildirim (32.), 2:1 Andrade (35.), 2:2 Trautmann (35., Eigentor), 3:2 Yildirim (42.), 3:3 Rodrigues (43.), 3:4 Eisele (48.), 4:4 Klimke (54.), 4:5 Lulaj (65.), 5:5 Hallstein (90.), 5:6 Eisele (90.+5).

Heute, 15:00 Uhr
TSV Bullau
TSV BullauTSV Bullau
TV Fränkisch-Crumbach
TV Fränkisch-CrumbachFr.-Crumbach II
0
3
Abpfiff

Tim Kolthoff (13.), Nico Eich (42.) sowie Janis Kaluza (62.) schossen den TV zum wichtigen Auswärtssieg. Bullau hatte viele Ausfälle zu beklagen und war auch deswegen spielerisch unterlegen.

Heute, 15:00 Uhr
VfR Würzberg
VfR WürzbergVfR Würzberg
TSG Steinbach
TSG SteinbachSteinbach II
4
3
Abpfiff

Zumindest in der ersten Hälfte lieferten schnelle Steinbacher eine spielerisch überzeugende Vorstellung. Auch als der Gast nach der Pause drückte, war es VfR-Torhüter Alexander Vollhardt, der den Sieg garantierte. Torfolge: Melvin Kroll (5.), 1:1 Selman Bakla (29., FE), 2:1 Diyar Abravci (33.), 2:2, 3:2 und 4:2 Ammar Ghanam (42., 46., 52.), 4:3 Abravci (62.).

Heute, 15:00 Uhr
SG Hainstadt/Rai-Breitenbach
SG Hainstadt/Rai-BreitenbachSG Hainstadt/Rai-Breitenbach
SSV Brensbach
SSV BrensbachBrensbach II
0
4
Abpfiff

Daniel Lackner (18., 47., 68.) und Yazn Kakih (34.) schossen die Gersprenztaler zum klaren Auswärtssieg. „Das Ergebnis ist deutlicher ausgefallen, als es das letztlich war“, monierte Martin Büchner (SG). Die Hausherren hatten die große Chance zur 1:0-Führung per Foulelfmeter und scheiterten.

Heute, 15:00 Uhr
GSV Breitenbrunn
GSV BreitenbrunnBreitenbrunn
TV Hetzbach
TV HetzbachTV Hetzbach
0
0
Abpfiff

Kilian Orth besaß in der 25. Minute die Riesenchance zum alles entscheidenden Treffer für die GSV, doch der Kopfball landete nur an der Latte. Breitenbrunn machte das Spiel, Hetzbach setzte auf “Nadelstiche”. Nur zu Toren führte letztlich keine der beiden Spielideen.

Tabellenführer Breitenbrunn gegen TV Hetzbach torlos

Heute, 15:00 Uhr
KSV Haingrund
KSV HaingrundHaingrund
SV Beerfelden
SV BeerfeldenBeerfelden
5
0
Abpfiff

Eiskalte Dusche für den SVB auf der Windlücke: Hinten standen wir sicher und vorne haben wir die Chance konsequent verwertet“, sagte Oliver Schäfer. Tore: 1:0 Max Tartler (2.), 2:0 und 3:0 Maximilian Gessner (23., 39.), 4:0 Luca Tartler (45.), 5:0 Johannes Steyer (63.)

Heute, 15:00 Uhr
Spvgg Kinzigtal
Spvgg KinzigtalKinzigtal
SG Rothenberg
SG RothenbergRothenberg II
2
6
Abpfiff

„Wir müssen nicht gegen die SGR verlieren, wir besaßen gute Chancen, um selbst in Führung zu gehen, aber wieder fehlte die Effektivität vor dem Gästetor“, so Christian Thiel (Spvgg.). Torfolge: 1:0 Max Schüttler (3.), 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 und 1:5 Steffen Heckmann (40., 44., 47., 55., 70.), 2:5 Pascal Stummer (78.), 2:6 Luca Jungblut (86.).