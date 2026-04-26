B-Liga: GSV Breitenbrunn hält die Tabellenführung Die Meisterschaft bleibt spannend: GSV Breitenbrunn, SSV Brensbach II und TSV Günterfürst II trennen nur drei Punkte +++ So liefen die Spiele. von Heidrun Nikella · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

KSV Haingrunds Nick Haydn (links) und Keeper Noah Tartler (hier gegen Bastian Klar vom TSV Bullau) siegten 5:0 gegen den SV Beerfelden. Archivfoto: Herbert Krämer

ODENWALDKREIS. Die GSV Breitenbrunn bleibt in der Kreisliga B durch das torlose Unentschieden gegen Hetzbach vorne. Zwei Punkte dahinter die SSV Brensbach, die kommenden Sonntag auf Breitenbrunn trifft.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 13:00 Uhr SG Bad König/Zell SG Bad König/Zell II TSV Günterfürst Günterfürst II 0 2 Robin Fischer (72., Foulelfmeter, 86.) war es, der den TSV in einem Spiel auf Augenhöhe zum Erfolg schoss. Frank Weichel von der SG meinte: „Die Günterfürster waren in der Schlussphase im Abschluss einfach cleverer.“ 11 Tore bei Rimhorn/Neustadt II gegen SG Sandbach II

Ein Hattrick von Onur Agidas (35., 39., 72.) und das Tor von Peter Johe (79.) halten den VfL II im Aufstiegsrennen. „Es war ziemlich eindeutig, weil feldüberlegen und sehr konzentriert von uns. Auch die Höhe geht in Ordnung“, erklärte Holger Sievers (VfL).

Niko Kotsikas (Rimhorn) sah einen offenen Schlagabtausch. „Obwohl wir immer dranblieben, gelang Sandbach ein glücklicher Sieg.“ Torfolge: 0:1 Eisele (24.), 1:1 Yildirim (32.), 2:1 Andrade (35.), 2:2 Trautmann (35., Eigentor), 3:2 Yildirim (42.), 3:3 Rodrigues (43.), 3:4 Eisele (48.), 4:4 Klimke (54.), 4:5 Lulaj (65.), 5:5 Hallstein (90.), 5:6 Eisele (90.+5).

Tim Kolthoff (13.), Nico Eich (42.) sowie Janis Kaluza (62.) schossen den TV zum wichtigen Auswärtssieg. Bullau hatte viele Ausfälle zu beklagen und war auch deswegen spielerisch unterlegen.

Zumindest in der ersten Hälfte lieferten schnelle Steinbacher eine spielerisch überzeugende Vorstellung. Auch als der Gast nach der Pause drückte, war es VfR-Torhüter Alexander Vollhardt, der den Sieg garantierte. Torfolge: Melvin Kroll (5.), 1:1 Selman Bakla (29., FE), 2:1 Diyar Abravci (33.), 2:2, 3:2 und 4:2 Ammar Ghanam (42., 46., 52.), 4:3 Abravci (62.).

Daniel Lackner (18., 47., 68.) und Yazn Kakih (34.) schossen die Gersprenztaler zum klaren Auswärtssieg. „Das Ergebnis ist deutlicher ausgefallen, als es das letztlich war“, monierte Martin Büchner (SG). Die Hausherren hatten die große Chance zur 1:0-Führung per Foulelfmeter und scheiterten.

Kilian Orth besaß in der 25. Minute die Riesenchance zum alles entscheidenden Treffer für die GSV, doch der Kopfball landete nur an der Latte. Breitenbrunn machte das Spiel, Hetzbach setzte auf “Nadelstiche”. Nur zu Toren führte letztlich keine der beiden Spielideen. Tabellenführer Breitenbrunn gegen TV Hetzbach torlos

Eiskalte Dusche für den SVB auf der Windlücke: Hinten standen wir sicher und vorne haben wir die Chance konsequent verwertet“, sagte Oliver Schäfer. Tore: 1:0 Max Tartler (2.), 2:0 und 3:0 Maximilian Gessner (23., 39.), 4:0 Luca Tartler (45.), 5:0 Johannes Steyer (63.)