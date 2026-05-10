 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

B-Liga: GSV Breitenbrunn bleibt auf Meisterschaftskurs

GSV Breitenbrunn siegt gegen die SG Hainstadt/Rai-Breitenbach und bleibt Tabellenführer der Kreisliga B +++ Der VfL Michelstadt II ist neuer Zweiter +++ So liefen die Spiele

von Heidrun Nikella · Heute, 19:39 Uhr · 0 Leser
– Foto: Carsten Koch

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Kreisliga B Odenwald
TV Hetzbach
Beerfelden
SG Hainstadt/Rai-Breitenbach
SG Bad König/Zell II

Odenwaldkreis. Die GSV Breitenbrunn bleibt auf Meisterschaftskurs. Drei Spieltage vor Rundenende gewinnen die Lützelbacher 2:0 gegen die SG Hainstadt/Rai-Breitenbach. Jetzt auf Position zwei ist der VfL Michelstadt II, der mit einem 10:1 gegen Beerfelden den Vogel abschoss.

Heute, 13:00 Uhr
TSG Steinbach
TSG SteinbachSteinbach II
TV Fränkisch-Crumbach
TV Fränkisch-CrumbachFr.-Crumbach II
5
2
Abpfiff

Den frühen Rückstand von Tommaso De Luca (14.) drehten bis zum Seitenwechsel Leon Frey (25.), Hatem Erdem (28.) und Mihail Smagin (42.). Auch der Anschlusstreffer von Tim Kolthoff (56., Foulelfmeter) blieb ohne Folgen. In der Schlussphase machten Mihail Smagin (73.) und Burak Keles (78.) für die TSG II alles klar.

Heute, 13:00 Uhr
SG Rothenberg
SG RothenbergRothenberg II
TV Hetzbach
TV HetzbachTV Hetzbach
2
2
Abpfiff

Die Gäste hatten mehr den Ball, während der Aufsteiger konsequent seine Chancen nutzte. Nach der Pause präsentierte sich der TVH kampfstark. In der letzten Phase war die SGR II druckvoller und belohnte sich mit dem Ausgleich.

Heute, 13:00 Uhr
VfL Michelstadt
VfL MichelstadtMichelstadt II
SV Beerfelden
SV BeerfeldenBeerfelden
10
1
Abpfiff

Die Beerfelder enttäuschten in Michelstadt auf ganzer Linie: Der VfL II fuhr einen auch in der Höhe verdienten Heimsieg ein und bleibt damit im Rennen um den Aufstieg.

Heute, 13:00 Uhr
SG Rimhorn/Neustadt
SG Rimhorn/NeustadtSG Rimhorn/Neustadt II
Spvgg Kinzigtal
Spvgg KinzigtalKinzigtal
4
1
Abpfiff

Starke erste Hälfte der Rimhorner, die keine Gästechance erlaubte. Auch in der zweiten Hälfte war Kinzigtal zu harmlos, auch wenn die Platzherren nachließen.

SG Bad Könihg II unterliegt SG Sandbach II

Heute, 13:00 Uhr
SG Bad König/Zell
SG Bad König/ZellSG Bad König/Zell II
SG Sandbach
SG SandbachSG Sandbach II
2
3
Abpfiff

"Wir hätten das Spiel gewinnen müssen. Chancen waren genügend vorhanden", sagte Frank Weichel (SG). Dennoch können die Kurstädter mit dem Ergebnis leben, so der Spartenleiter.

Heute, 15:00 Uhr
GSV Breitenbrunn
GSV BreitenbrunnBreitenbrunn
SG Hainstadt/Rai-Breitenbach
SG Hainstadt/Rai-BreitenbachSG Hainstadt/Rai-Breitenbach
2
0
Abpfiff

GSV Breitenbrunn – SG Hainstadt/Rai-Breitenbach 2:0 (0:0). Luca Schauber (58.) sowie Nico Greim (90., Foulelfmeter) trafen für die GSV in einem schwierigen Spiel: Hainstadt verkroch sich tief in der eigenen Hälfte und stellte geschickt die Räume zu. Die GSV kam stark über den Kampf und Willen, verdiente sich den Sieg am Ende.

VfR Würzberg behält gegen TSV Günterfürst einen Punkt

Heute, 15:00 Uhr
VfR Würzberg
VfR WürzbergVfR Würzberg
TSV Günterfürst
TSV GünterfürstGünterfürst II
1
1
Abpfiff

Jan Schmachtel (29.) brachte die Gäste in einem anfangs ausgeglichenen Spiel in Front. Günterfürst übernahm die Initiative, während der VfR zeitweilig im Angriff zu harmlos auftrat. Das änderte sich in Durchgang zwei. Tolga Cakmak (74.) besorgte das verdiente 1:1.

Heute, 15:00 Uhr
KSV Haingrund
KSV HaingrundHaingrund
SSV Brensbach
SSV BrensbachBrensbach II
1
2
Abpfiff

Aaron Risch (20.) für den KSV und Dominik Greubel (35.) sowie Justin Vaupel (78.) trafen für den Gast. Brensbach traf nach zwei Standards. "Glücklicher Gästesieg", so Maximilian Gessner (KSV).

Heute, 15:00 Uhr
TSV Bullau
TSV BullauTSV Bullau
SV Lützel-Wiebelsbach
SV Lützel-WiebelsbachLützel-Wieb. II
1
2
Abpfiff

Patrick Reh (28.) sorgte für die Überraschung zur Halbzeitpause, als er das 1:0 für das Schlusslicht anbrachte. Nach der Pause drehten Benedikt Balonier (60.) und Spielertrainer Luca Olt (78.) die Begegnung. Beide Mannschaften lieferten keine überzeugende Vorstellung, am Ende gewann die glücklichere Mannschaft.