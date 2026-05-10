B-Liga: GSV Breitenbrunn bleibt auf Meisterschaftskurs

Odenwaldkreis. Die GSV Breitenbrunn bleibt auf Meisterschaftskurs. Drei Spieltage vor Rundenende gewinnen die Lützelbacher 2:0 gegen die SG Hainstadt/Rai-Breitenbach. Jetzt auf Position zwei ist der VfL Michelstadt II, der mit einem 10:1 gegen Beerfelden den Vogel abschoss.
Den frühen Rückstand von Tommaso De Luca (14.) drehten bis zum Seitenwechsel Leon Frey (25.), Hatem Erdem (28.) und Mihail Smagin (42.). Auch der Anschlusstreffer von Tim Kolthoff (56., Foulelfmeter) blieb ohne Folgen. In der Schlussphase machten Mihail Smagin (73.) und Burak Keles (78.) für die TSG II alles klar.
Die Gäste hatten mehr den Ball, während der Aufsteiger konsequent seine Chancen nutzte. Nach der Pause präsentierte sich der TVH kampfstark. In der letzten Phase war die SGR II druckvoller und belohnte sich mit dem Ausgleich.
Die Beerfelder enttäuschten in Michelstadt auf ganzer Linie: Der VfL II fuhr einen auch in der Höhe verdienten Heimsieg ein und bleibt damit im Rennen um den Aufstieg.
Starke erste Hälfte der Rimhorner, die keine Gästechance erlaubte. Auch in der zweiten Hälfte war Kinzigtal zu harmlos, auch wenn die Platzherren nachließen.
"Wir hätten das Spiel gewinnen müssen. Chancen waren genügend vorhanden", sagte Frank Weichel (SG). Dennoch können die Kurstädter mit dem Ergebnis leben, so der Spartenleiter.
GSV Breitenbrunn – SG Hainstadt/Rai-Breitenbach 2:0 (0:0). Luca Schauber (58.) sowie Nico Greim (90., Foulelfmeter) trafen für die GSV in einem schwierigen Spiel: Hainstadt verkroch sich tief in der eigenen Hälfte und stellte geschickt die Räume zu. Die GSV kam stark über den Kampf und Willen, verdiente sich den Sieg am Ende.
Jan Schmachtel (29.) brachte die Gäste in einem anfangs ausgeglichenen Spiel in Front. Günterfürst übernahm die Initiative, während der VfR zeitweilig im Angriff zu harmlos auftrat. Das änderte sich in Durchgang zwei. Tolga Cakmak (74.) besorgte das verdiente 1:1.
Aaron Risch (20.) für den KSV und Dominik Greubel (35.) sowie Justin Vaupel (78.) trafen für den Gast. Brensbach traf nach zwei Standards. "Glücklicher Gästesieg", so Maximilian Gessner (KSV).
Patrick Reh (28.) sorgte für die Überraschung zur Halbzeitpause, als er das 1:0 für das Schlusslicht anbrachte. Nach der Pause drehten Benedikt Balonier (60.) und Spielertrainer Luca Olt (78.) die Begegnung. Beide Mannschaften lieferten keine überzeugende Vorstellung, am Ende gewann die glücklichere Mannschaft.