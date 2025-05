B-Liga: Gronau überzeugt, verliert aber mit 1:4

„Wir waren mindestens auf Augenhöhe, hatten sogar Phasen, in denen wir das Spiel bestimmt haben, am Ende hat uns einfach das nötige Spielglück gefehlt“, so Schäfer. Während der SVU äußerst effektiv agierte, hatten die Gronauer bei drei Aluminiumtreffern Pech.

Schäfer hofft nun, dass seine Mannschaft am Sonntag gegen Zotzenbach an diese Leistung anknüpft und weiteren Boden im Kampf um den Klassenerhalt gutmachen kann. Den hat man sich im Bensheimer Stadtteil weiterhin fest vorgenommen und verschwendet auch keinen Gedanken daran, dass die Relegationsspiele gegen den Dritten der Kreisliga C ausfallen könnten. „Wenn wir an die Vorstellung wie gegen Unter-Flockenbach II anknüpfen können, ist das auch möglich“, sagt Karl-Heinz Schäfer.