B-Liga: Goddelau II entscheidet Krimi für sich

Geinsheim. Wichtiger Dreier im Abstiegskampf für den TSV Goddelau II: Mit dem Last-Minute-Treffer von Lennart Bahrenberg drehten die B-Liga-Fußballer einen 1:2-Rückstand beim SV 07 Geinsheim II noch in einen 3:2 (1:1)-Sieg und übergaben den Relegationsplatz an Trebur-Astheim II. Zudem rückten sie bis auf einen Punkt an die Geinsheimer heran, die es als Zwölfter am Dienstagabend verpassten, sich von unten weiter abzusetzen.