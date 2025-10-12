 2025-10-10T17:03:43.034Z

Ligabericht
0:2 verlieren der SSV Bottenhorn und Christian Kramer (l.) gegen den Gladenbacher SC II Artem Shcherban in der B-Liga. Rechts im Hintergrund: Marco Schott. © Lars Hinter
0:2 verlieren der SSV Bottenhorn und Christian Kramer (l.) gegen den Gladenbacher SC II Artem Shcherban in der B-Liga. Rechts im Hintergrund: Marco Schott. © Lars Hinter

B-Liga: Gladenbach II siegt im Gipfeltreffen in Bottenhorn

Teaser KLB BIEDENKOPF: +++ Der Gladenbacher SC II unterstreicht seine Ambitionen in der Fußball-B-Liga Biedenkopf bei Verfolger Bottenhorn. Dautphetal siegt ebenfalls. Weitere Ergebnisse: 6:5, 5:4, 3:4 +++

Verlinkte Inhalte

Kreisliga B Biedenk.
Bottenhorn
SG Dautphetal
SG Nordkreis II
Breidenbach II

Marburg-Biedenkopf. Der Gladenbacher SC II hat im Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga B Biedenkopf nichts anbrennen lassen. Bei Verfolger SSV Bottenhorn gewann die Kreisoberliga-Reserve am Sonntag mit 2:0. Gleich elf Tore fielen am Breidenbacher Hausberg. Türk Gücü Breidenbach II schlug die SG Holzhausen/Hommertshausen mit 6:5. Fast genauso torreich fiel der Versbachtaler 5:4-Sieg gegen Hörlen/Lixfeld II aus.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 012.10.2025, 22:28 Uhr
RedaktionAutor