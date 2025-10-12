Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
B-Liga: Gladenbach II siegt im Gipfeltreffen in Bottenhorn
Teaser KLB BIEDENKOPF: +++ Der Gladenbacher SC II unterstreicht seine Ambitionen in der Fußball-B-Liga Biedenkopf bei Verfolger Bottenhorn. Dautphetal siegt ebenfalls. Weitere Ergebnisse: 6:5, 5:4, 3:4 +++
Marburg-Biedenkopf. Der Gladenbacher SC II hat im Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga B Biedenkopf nichts anbrennen lassen. Bei Verfolger SSV Bottenhorn gewann die Kreisoberliga-Reserve am Sonntag mit 2:0. Gleich elf Tore fielen am Breidenbacher Hausberg. Türk Gücü Breidenbach II schlug die SG Holzhausen/Hommertshausen mit 6:5. Fast genauso torreich fiel der Versbachtaler 5:4-Sieg gegen Hörlen/Lixfeld II aus.