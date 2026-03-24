 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

B-Liga: Gala von Eintracht Rüsselsheim

DJK gewinnt bei der SKG Stockstadt mit 4:1

von Gabi Wesp-Lange · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser
Osman Celebi (l.) feierte mit Eintracht Rüsselsheim einen 4:1-Triumph bei Spitzenreiter SKG Stockstadt. Archivfoto: Uwe Krämer
Osman Celebi (l.) feierte mit Eintracht Rüsselsheim einen 4:1-Triumph bei Spitzenreiter SKG Stockstadt. Archivfoto: Uwe Krämer

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KLB Groß-Gerau
Stockstadt
Gustavsburg
SG Rüsselsh.
SV Geinsheim II

Kreis Groß-Gerau. Das Spitzenspiel ging klar an den Verfolger. Mit einem deutlichen 4:1-Sieg hat Eintracht Rüsselsheim dem Tabellenführer aus Stockstadt die zweite Saisonniederlage beigebracht und behielt wie im Hinspiel die Oberhand. Führt die SKG trotzdem weiter klar die B-Liga Groß-Gerau an, setzte sich die Eintracht wieder vor Crumstadt auf Platz zwei.

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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SKG Stockstadt
SKG StockstadtStockstadt
DJK SG Eintracht Rüsselsheim
DJK SG Eintracht RüsselsheimSG Rüsselsh.
1
4
Abpfiff

„Wir haben zurecht verloren. Das war überhaupt nicht unser Tag. Die Eintracht war die bessere Mannschaft“, musste Walter Götz von der SKG bekennen. „In der ersten Halbzeit haben wir noch mitgehalten. Der Doppelschlag nach der Pause tat uns aber sehr weh.“ Vom 0:2-Rückstand hat sich Stockstadt nicht mehr erholt. Eintracht-Trainer Luigi Pennino konnte dagegen von einer tollen Teamleistung sprechen und fand: „Wir waren taktisch etwas besser eingestellt und hatten mehr Willen.“

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SV Alemannia Königstädten
SV Alemannia KönigstädtenKönigstädten
SV Dersim Rüsselsheim
SV Dersim RüsselsheimSV Dersim II
Abgesagt

Während der TV Crumstadt regulär spielfrei war, wurde Tabellenvierter Alemannia Königstädten von Dersim Rüsselsheim II wegen eines Trauerfalls um eine Spielverlegung gebeten. „Wir haben selbstverständlich zugestimmt“, betonte Alemannia-Coach Garo Kiren.

So., 22.03.2026, 13:00 Uhr
SV 07 Geinsheim
SV 07 GeinsheimSV Geinsheim II
SG Trebur/Astheim
SG Trebur/AstheimSG Trebur/Astheim II
2
2
Abpfiff

Auf Rang fünf konnte die SG Trebur-Astheim II mit Glück einen Punkt beim SV 07 Geinsheim II retten, kam in der Nachspielzeit durch Marius Laube noch zum 2:2. Geinsheim ist derweil nach dem unglücklichen Ausgleich auf den Abstiegsrelegationsplatz hinter den TSV Goddelau II zurückgefallen, der beim 0:0 in Gustavsburg einen Zähler mitnahm. Die SV 07 Bischofsheim II setzte sich durch ein 7:1 über Hellas Rüsselsheim II mit vier Toren von Kokolo Baku zwei Punkte vom Relegationsplatz ab.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

So., 22.03.2026, 13:00 Uhr
SV 07 Bischofsheim
SV 07 BischofsheimBischofsheim II
FV Hellas Rüsselsheim
FV Hellas RüsselsheimFV Hellas II
7
1
Abpfiff

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
Germania Gustavsburg
Germania GustavsburgGustavsburg
TSV Goddelau
TSV GoddelauTSV Goddelau II
0
0
Abpfiff

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SV 07 Raunheim
SV 07 RaunheimSV Raunheim
TV Haßloch
TV HaßlochTV Haßloch
3
0
Abpfiff

So., 22.03.2026, 13:00 Uhr
SC Kickers Mörfelden
SC Kickers MörfeldenSC Kickers
TSG Worfelden
TSG WorfeldenWorfelden
0
3
§ Urteil

So., 22.03.2026, 13:00 Uhr
SV Olympia Biebesheim
SV Olympia BiebesheimBiebesheim II
SKG Bauschheim
SKG BauschheimBauschheim II
3
0
§ Urteil