B-Liga: Gala von Eintracht Rüsselsheim

Osman Celebi (l.) feierte mit Eintracht Rüsselsheim einen 4:1-Triumph bei Spitzenreiter SKG Stockstadt. Archivfoto: Uwe Krämer

Kreis Groß-Gerau. Das Spitzenspiel ging klar an den Verfolger. Mit einem deutlichen 4:1-Sieg hat Eintracht Rüsselsheim dem Tabellenführer aus Stockstadt die zweite Saisonniederlage beigebracht und behielt wie im Hinspiel die Oberhand. Führt die SKG trotzdem weiter klar die B-Liga Groß-Gerau an, setzte sich die Eintracht wieder vor Crumstadt auf Platz zwei.

„Wir haben zurecht verloren. Das war überhaupt nicht unser Tag. Die Eintracht war die bessere Mannschaft“, musste Walter Götz von der SKG bekennen. „In der ersten Halbzeit haben wir noch mitgehalten. Der Doppelschlag nach der Pause tat uns aber sehr weh.“ Vom 0:2-Rückstand hat sich Stockstadt nicht mehr erholt. Eintracht-Trainer Luigi Pennino konnte dagegen von einer tollen Teamleistung sprechen und fand: „Wir waren taktisch etwas besser eingestellt und hatten mehr Willen.“

Während der TV Crumstadt regulär spielfrei war, wurde Tabellenvierter Alemannia Königstädten von Dersim Rüsselsheim II wegen eines Trauerfalls um eine Spielverlegung gebeten. „Wir haben selbstverständlich zugestimmt“, betonte Alemannia-Coach Garo Kiren.

Auf Rang fünf konnte die SG Trebur-Astheim II mit Glück einen Punkt beim SV 07 Geinsheim II retten, kam in der Nachspielzeit durch Marius Laube noch zum 2:2. Geinsheim ist derweil nach dem unglücklichen Ausgleich auf den Abstiegsrelegationsplatz hinter den TSV Goddelau II zurückgefallen, der beim 0:0 in Gustavsburg einen Zähler mitnahm. Die SV 07 Bischofsheim II setzte sich durch ein 7:1 über Hellas Rüsselsheim II mit vier Toren von Kokolo Baku zwei Punkte vom Relegationsplatz ab.

Die Partien des Spieltags im Überblick:





