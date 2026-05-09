B-Liga: FSV Zotzenbach rechnet mit Dreikampf um Platz drei In der B-Liga erwartet der FSV Zotzenbach ein spannendes Saisonfinale +++ Konkurrent TSV Gras-Ellenbach formuliert ein Ziel +++ Bitter für den FC Fürth II in Gronau von Matthias Bähr · Heute, 09:11 Uhr · 0 Leser

– Foto: Burak Zaim

Bergstraße. Einen Gegner zu unterschätzen, das fällt den Spielern des B-Ligisten TSV Gras-Ellenbach nicht schwer. Nahmen die Odenwälder schon Ende März die SG Gronau auf die leichte Schulter (1:5), lief es auch beim SV Kirschhausen vor zwei Wochen kaum besser (1:3).

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Morgen, 13:00 Uhr FC Fürth FC Fürth II TSV 09 Gras-Ellenbach TSV 09 13:00 PUSH "Es wird Zeit, dass wir die Gegner wieder ernst nehmen", fordert der Sportliche Leiter Manuel Loipersberger vor dem Spiel beim FC Fürth II. Schließlich hält der TSV an Platz drei als Saisonziel fest. "Wir wollen der Mannschaft keinen überhöhten Druck aufbürden, doch es wäre schon gut, wenn wir unsere nächsten vier Spiele gewinnen würden", hofft Loipersberger auf einen gelungenen Abschluss.

Morgen, 15:00 Uhr SV Eintracht Zwingenberg Zwingenberg FSV Zotzenbach Zotzenbach 15:00 PUSH Nach dem überraschenden 4:0 gegen Tabellenführer VfB Lampertheim hat der FSV Zotzenbach den dritten Platz ebenfalls fest im Visier. "Mit Platz zwei dürfte es wohl nichts mehr werden. Aber ich rechne mit einem erbitterten Dreikampf, den wir uns mit dem VfR Bürstadt und dem TSV Gras-Ellenbach liefern werden", ist Vorsitzender Roland Agostin froh über dieses spannende Saisonfinale. Der nächste Gegner SV Zwingenberg wolle sicher die 2:7-Niederlage in Kirschhausen vergessen machen, vermutet Agostin: "Es wird also nicht einfach für uns werden." Nachdem Riza Aydogan (Trainer bei der SG Lindenfels/Winterkasten) als Abgang nach der Saison feststeht, zeichnet es sich ab, dass sich das Brüderpaar Albin (SG Wald-Michelbach) und Albion Mecini (SV Fürth II) den Zotzenbachern anschließt.

Morgen, 13:00 Uhr SV DJK Eintracht Bürstadt SV Bürstadt II SV Fürth SV Fürth II 13:00 PUSH

Eintracht Bürstadt II empfängt den SV Fürth II. "Wir spielen schlechten Fußball und stehen nicht zu unrecht hinten in der Tabelle", weiß Eintracht-Trainer Tobias Fettel. Der war aber beim 1:1 in Unter-Flockenbach bei der "sehr guten ersten Halbzeit" total erstaunt, dass seine Elf das Fußballspielen doch nicht verlernt hat. "Unser Ziel ist es, uns von Spiel zu Spiel zu verbessern. Das wollen wir auch gegen den starken SV tun", hofft Fettel auf Zählbares.