B-Liga: FSG II und Hofheim setzen sich ab Verfolger des Spitzenduos patzen +++ TSV Hambach siegt für die Seele

TSV Hambach – SV Affolterbach 3:2 (1:2). Reinhardt Wolff war rundum zufrieden. Der Hambacher Abteilungsleiter sah vor allem in der zweiten Halbzeit eine kämpferische eigene Mannschaft, die sich gegen den Pausenrückstand wehrte und voll auf Sieg spielte. „Die Einstellung der Jungs hat mir richtig gut gefallen, die zweiten 45 Minuten haben positiv überrascht“, freute sich Wolff, der auch die Odenwälder lobte: „Der SVA war für mich der stärkste Gegner in dieser Saison.“ Vor allem für die eigene Psyche nach zuvor zwei Niederlagen war der Heimerfolg wichtig. Wolff: „Deshalb hat mir die Moral der Mannschaft gegen diesen starken Gegner richtig gut gefallen.“

Tore: 0:1 Aydin Pudic (10.), 1:1 Timo Wolff (15.), 1:2 Alexander Theobald (36.), 2:2 Däbritz (57.), 3:2 Ragaller (76., Foulelfmeter). – Schiedsrichter: Onyendu (Ludwigshafen). – Zuschauer: 80. – Beste Spieler: Reisert, Minges/Rettig, Armin Bender.

FSV Zotzenbach – SG Hüttenfeld 3:2 (1:2). In dem umkämpften Spiel taten sich die Gastgeber lange Zeit schwer. Vor allem in der ersten Halbzeit erspielten sich die Hüttenfelder Vorteile. „Nach der Pause haben wir alles in die Waagschale geworfen. Wir hätten das Spiel auch schon früher entscheiden müssen, haben so aber bis zum Schluss gezittert“, befand Roland Agostin, Vorsitzender des FSV: „Über 90 Minuten geht der Sieg, wenn auch schwer erkämpft, absolut in Ordnung.“

Tore: 1:0 Sattler (21.), 1:1 Schäfer (29.), 1:2 Ronellenfitsch (39.), 2:2 Bangert (72.), 3:2 Weber (79.). – Schiedsrichter: Mahmood (Darmstadt). – Zuschauer: 70. – Beste Spieler: geschlossene Leistungen auf beiden Seiten.

FV Hofheim – SG Hammelbach/Scharbach 5:0 (2:0). Der FVH bleibt Tabellenführer Riedrode dicht auf den Fersen. Kein Wunder, dass Trainer Maximilian von Dungen zufrieden war. „Für mich ist es wichtig, dass wir hinten zu null spielen. Wenn wir es dann noch schaffen, eine souveräne Vorstellung anzubieten, ist das zusätzlich klasse“, sagte von Dungen, der spätestens nach dem 3:0 die Partie als entschieden ansah. Matchwinner einer überzeugenden Hofheimer Mannschaft war einmal mehr Christian Baunach, der drei Tore beisteuerte. Zudem verschoss er noch einen Foulelfmeter (55.).

Tore: 1:0 Baunach (35.), 2:0 Baunach (44., Foulelfmeter), 3:0 Gromus (48.), 4:0 Baunach (60.), 5:0 Schwindt (85.). – Schiedsrichter: Däumler (Darmstadt). – Zuschauer: 120. – Bes. Vorkommnis: Baunach (FVH) schießt Foulelfmeter neben das Tor (55.). – Beste Spieler: Baunach/keine.

FSG Riedrode II – SG Lampertheim II 7:0 (4:0). Bereits nach 20 Minuten war das Spiel zugunsten des Tabellenführers entschieden. Was folgte, war eine Partie auf eher mäßigem Niveau. „Mit diesem klaren Vorsprung im Rücken haben wir es versäumt, weiter nach vorne zu spielen. Bis in die Schlussphase hinein war das keine gute Leistung“, kritisierte FSG-Sprecher Fabian Kreiling, der erst in den letzten zehn Minuten wieder etwas mehr Zug in Richtung Tor sah.

Tore: 1:0 Majdalawi (5.), 2:0 Eigentor (6.), 3:0 Bozanovic (13.), 4:0 Betzga (19.), 5:0 Majdalawi (79.), 6:0 Bamberg (83.), 7:0 Tom Keil (87.). – Schiedsrichter: Michalek-Rühl (Zwingenberg). – Zuschauer: 70. – Bes. Vorkommnis: Zeitstrafe für Bozanovic (FSG II, 47.) nach Foulspiel. – Beste Spieler: geschlossene Leistung/keine.