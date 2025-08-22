B-Liga: Fehlstart für Kinzigtal

Kinzigtal. In der Kreisliga B stolperte am Mittwochabend Spitzenreiter GSV Breitenbrunn beim systemstarken TSV Günterfürst II mit 1:4. Am unteren Tabellenrand fahndet die Spvgg. Kinzigtal nach dem ersten Punkt. Gegen den SVB soll es endlich klappen.
„Keine Frage, unsere Lage ist prekär. Zwei weitere Abgänge vor der Saison hat bei uns die personelle Situation im Kader zugespitzt. Unser einziges Ziel ist der Klassenerhalt,“ sagt Christian Thiel von der Spielvereinigung Kinzigtal. Nahezu alles spricht dafür, dass die Ober-Kinziger bis zum Saisonende um den Ligaverbleib kämpfen müssen. Extrem bitter war die Spielabsage am ersten Spieltag gegen die SG Sandbach II. Aus der Absage wurde eine verlorene Spielwertung. Wann hat es das denn mal gegeben, dass eine Mannschaft zum ersten Spiel einer Saison nicht antrat? „Ja, klar, war das nicht gut. Elf Spieler, meist aus Urlaubsgründen, standen der Spvgg. nicht zur Verfügung. Da mussten wir das Spiel absagen, weil das Personal nicht reichte.“ Das zweite Saisonspiel beim SV Lützel-Wiebelsbach II wurde verlegt, weil der SVL zustimmte.. Somit war das erste Spiel, das der Kinzigtaler bestritten, die Begegnung vom dritten Spieltag gegen den TSV Günterfürst II (0:2).
„Wir hätten es schon gegen Günterfürst verdient gehabt, zumindest einen Punkt zu behalten“, sagt der Sportliche Leiter Kinzigtals „Der Wille war uns nicht abzusprechen. Klar, in der Schlussphase haben wir alles nach vorne geworfen, aber der Ball wollte nicht in des Gegners Tor.“ Ähnlich wie beim 1:6 beim VfR Würzberg, wo sich Kinzigtal respektabel wehrte, aber letztlich klar verlor. Nun will der noch punktlose Letzte alles besser machen, ausgerechnet gegen die eingespielte Mannschaft des SV Beerfelden am Sonntag (Anstoß 15 Uhr).
Die weiteren Spiele: