B-Liga: Fehlstart für Kinzigtal

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

„Keine Frage, unsere Lage ist prekär. Zwei weitere Abgänge vor der Saison hat bei uns die personelle Situation im Kader zugespitzt. Unser einziges Ziel ist der Klassenerhalt,“ sagt Christian Thiel von der Spielvereinigung Kinzigtal. Nahezu alles spricht dafür, dass die Ober-Kinziger bis zum Saisonende um den Ligaverbleib kämpfen müssen. Extrem bitter war die Spielabsage am ersten Spieltag gegen die SG Sandbach II. Aus der Absage wurde eine verlorene Spielwertung. Wann hat es das denn mal gegeben, dass eine Mannschaft zum ersten Spiel einer Saison nicht antrat? „Ja, klar, war das nicht gut. Elf Spieler, meist aus Urlaubsgründen, standen der Spvgg. nicht zur Verfügung. Da mussten wir das Spiel absagen, weil das Personal nicht reichte.“ Das zweite Saisonspiel beim SV Lützel-Wiebelsbach II wurde verlegt, weil der SVL zustimmte.. Somit war das erste Spiel, das der Kinzigtaler bestritten, die Begegnung vom dritten Spieltag gegen den TSV Günterfürst II (0:2).