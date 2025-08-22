 2025-08-21T14:07:42.707Z

Ein Spieler der Spvgg. Kinzigtal im Zweikampf im Spiel gegen den FSV Erbach.
Ein Spieler der Spvgg. Kinzigtal im Zweikampf im Spiel gegen den FSV Erbach. – Foto: Anna Kult (Archiv)

B-Liga: Fehlstart für Kinzigtal

Spvgg. Kinzigtal muss dringend punkten

Kinzigtal. In der Kreisliga B stolperte am Mittwochabend Spitzenreiter GSV Breitenbrunn beim systemstarken TSV Günterfürst II mit 1:4. Am unteren Tabellenrand fahndet die Spvgg. Kinzigtal nach dem ersten Punkt. Gegen den SVB soll es endlich klappen.

Gestern, 19:30 Uhr
TSV Günterfürst
TSV GünterfürstGünterfürst II
GSV Breitenbrunn
GSV BreitenbrunnBreitenbrunn
4
1
Abpfiff

„Keine Frage, unsere Lage ist prekär. Zwei weitere Abgänge vor der Saison hat bei uns die personelle Situation im Kader zugespitzt. Unser einziges Ziel ist der Klassenerhalt,“ sagt Christian Thiel von der Spielvereinigung Kinzigtal. Nahezu alles spricht dafür, dass die Ober-Kinziger bis zum Saisonende um den Ligaverbleib kämpfen müssen. Extrem bitter war die Spielabsage am ersten Spieltag gegen die SG Sandbach II. Aus der Absage wurde eine verlorene Spielwertung. Wann hat es das denn mal gegeben, dass eine Mannschaft zum ersten Spiel einer Saison nicht antrat? „Ja, klar, war das nicht gut. Elf Spieler, meist aus Urlaubsgründen, standen der Spvgg. nicht zur Verfügung. Da mussten wir das Spiel absagen, weil das Personal nicht reichte.“ Das zweite Saisonspiel beim SV Lützel-Wiebelsbach II wurde verlegt, weil der SVL zustimmte.. Somit war das erste Spiel, das der Kinzigtaler bestritten, die Begegnung vom dritten Spieltag gegen den TSV Günterfürst II (0:2).

„Wir hätten es schon gegen Günterfürst verdient gehabt, zumindest einen Punkt zu behalten“, sagt der Sportliche Leiter Kinzigtals „Der Wille war uns nicht abzusprechen. Klar, in der Schlussphase haben wir alles nach vorne geworfen, aber der Ball wollte nicht in des Gegners Tor.“ Ähnlich wie beim 1:6 beim VfR Würzberg, wo sich Kinzigtal respektabel wehrte, aber letztlich klar verlor. Nun will der noch punktlose Letzte alles besser machen, ausgerechnet gegen die eingespielte Mannschaft des SV Beerfelden am Sonntag (Anstoß 15 Uhr).

Die weiteren Spiele:

So., 24.08.2025, 13:00 Uhr
TV Fränkisch-Crumbach
TV Fränkisch-CrumbachFr.-Crumbach II
SG Hainstadt/Rai-Breitenbach
SG Hainstadt/Rai-BreitenbachSG Hainstadt/Rai-Breitenbach
13:00

Heute, 18:30 Uhr
TSG Steinbach
TSG SteinbachSteinbach II
KSV Haingrund
KSV HaingrundHaingrund
18:30live

So., 24.08.2025, 13:00 Uhr
SG Bad König/Zell
SG Bad König/ZellSG Bad König/Zell II
SG Rothenberg
SG RothenbergRothenberg II
13:00

Mi., 10.09.2025, 19:30 Uhr
TSV Bullau
TSV BullauTSV Bullau
VfL Michelstadt
VfL MichelstadtMichelstadt II
19:30

So., 24.08.2025, 13:00 Uhr
SG Rimhorn/Neustadt
SG Rimhorn/NeustadtSG Rimhorn/Neustadt II
VfR Würzberg
VfR WürzbergVfR Würzberg
13:00

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
Spvgg Kinzigtal
Spvgg KinzigtalKinzigtal
SV Beerfelden
SV BeerfeldenBeerfelden
15:00

So., 24.08.2025, 13:00 Uhr
SV Lützel-Wiebelsbach
SV Lützel-WiebelsbachLützel-Wieb. II
TV Hetzbach
TV HetzbachTV Hetzbach
13:00

So., 24.08.2025, 13:00 Uhr
SG Sandbach
SG SandbachSG Sandbach II
SSV Brensbach
SSV BrensbachBrensbach II
13:00

