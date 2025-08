Das Traditionsspiel gegen Victoria Hamburg war in der Sommerpause ein Höhepunkt beim VfR Bürstadt um Kapitän Volkan Celikkan (rechts) Archivfoto: Matthias Bähr

B-Liga: Favoriten wollen gleich vorlegen VfR Bürstadt und der FSV Zotzenbach werden in der neuen B-Liga-Saison ganz weit vorne erwartet Verlinkte Inhalte KLB Bergstraße VfR Bürstadt Flockenbach III

Kreis Bergstraße. Der VfR Bürstadt, der FSV Zotzenbach und der SV Kirschhausen. Das sind in der Kreisliga B drei Mannschaften, die das Zeug dazu haben, ganz oben mitspielen. Am ehesten ist die Meisterschaft wohl A-Liga-Absteiger VfR Bürstadt zuzutrauen. Der schnuppert am Sonntag um 15 Uhr erstmals B-Liga-Luft und will den SV Unter-Flockenbach III in jedem Fall bezwingen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Morgen, 15:00 Uhr VfR Bürstadt VfR Bürstadt SV Unter-Flockenbach Flockenbach III 15:00 live PUSH

„Die haben einige Spieler dabei, die schon Erfahrungen in der ersten und zweiten SVU-Mannschaft gesammelt haben. Deswegen kann ich nicht von einem leichten Gegner sprechen“, betont Thorsten Stalyga, seit Anfang Juli neuer Sportlicher Leiter beim VfR, dem Gast aus Gorxheimertal die notwendige Aufmerksamkeit zu schenken. „So sehr wir Respekt vor dieser Mannschat haben, gibt es keinen Grund, nun ängstlich zu agieren“, sagt er und strebt in diesem Spiel drei Punkte an. Er verrät, dass unter dem neuen Trainer Giovanni Marino auch einige Neuzugänge von Beginn an zum Einsatz kommen werden. „Aber auch Stammkräfte aus der vergangenen Saison werden am Sonntag auflaufen“, so Stalyga. FSV Zotzenbach strebt den ersten Dreier an

Aber auch der FSV Zotzenbach hat beste Karten, am Ende ganz weit oben zu stehen. Bei der Tvgg Lorsch II will er sich am Sonntag (13 Uhr) jedenfalls keine Blöße geben und die ersten drei Punkte einfahren. „Wir kennen die Lorscher schon seit fünf Jahren. Diese verfügt immer über einen guten stabilen Kader, deren Wohl und Wehe nicht davon abhängt, wer gerade von der ersten Mannschaft dazustößt“, hat FSV-Vorsitzender Roland Agostin beobachtet.

Dennoch sei die Tvgg II für seine Elf auch ein unbeschriebenes Blatt. Aber das soll für die Zotzenbacher kein Hinderungsgrund sein. „Wir wollen unser Spiel spielen“, sagt Agostin und freut sich, dass Spielertrainer David Rauch im Gegensatz zum Ende der vergangenen Saison über einige Alternativen verfügt und er aus dem Vollen schöpfen kann. Kirschhausen will an gute Vorbereitung anknüpfen Vielleicht befindet sich der SV Kirschhausen nicht ganz auf dem Niveau wie die beiden Topvereine aus Bürstadt und Zotzenbch. Doch auch er kann in der kommenden Saison für eine Überraschung sorgen. Wenn sich der SVK gleich zu Saisonbeginn eine gute Position verschaffen will, tut er gut daran, am Sonntag (15 Uhr) gegen Aufsteiger SC Olympia Lorsch II zu gewinnen. „Die Lorscher haben in der vergangenen Spielrunde 147 Treffer erzielt. Da kommt gerade auf unsere Verteidiger ein hartes Stück Arbeit zu“, sieht Kirschhausens Trainer Miguel da Silva seine Elf vor einem heißen Tanz. Da würde er sich freuen, wenn Felix Schäfer und Max Hafner mithelfen würden, die Olympia-Reserve zu bezwingen. Aber dahinter steht ein Fragezeichen. Während Schäfer bei seiner Bänderverletzung das Ergebnis des MRT abwarten muss, steht hinter dem angeschlagenen Hafner ebenso ein Fragezeichen.