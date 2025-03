B-Liga: ESV Herborn zieht seine Mannschaft zurück

Herborn. Überraschung am Donnerstagnachmittag: Via Instagram gab Fußball-B-Ligist ESV Herborn bekannt, dass er seine restlichen Spiele in der Fußball-B-Liga Dillenburg nicht mehr absolvieren werde. Bei Instagram heißt es, der Verein müsse mit Bedauern mitteilen, „dass der Spielbetrieb der Fußball-Seniorenabteilung aufgrund von Mangel an Spielern eingestellt wird. Diese Entscheidung ist notwendig, um den Verein langfristig auf eine solide Grundlage zu stellen. Ein wichtiger Fokus des ESV Herborn wird nun auf der Jugendarbeit liegen.“