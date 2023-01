B-Liga: Es könnte noch eng werden für Haingrund KSV spielt durchwachsene Saison, darf sich aber über die Entwicklung eines Trios freuen

ODENWALDKREIS. B-Ligist KSV Haingrund kann bislang nicht an die gute Vorsaison anknüpfen, in der die Mannschaft aus der Windlücke bis in die Aufstiegsrunde stürmte und sich zum Favoritenschreck entwickelte. Zum Eintritt in die Winterpause stand der KSV auf Tabellenposition zwölf, also genau einen Platz vor der Abstiegszone.

Die Liga ist gegenüber der Spielzeit 21/22 deutlich stärker geworden. Haingrund will sich aber nicht von seinem Weg abbringen lassen: „Wir werden weiter junge Fußballer in unser Team integrieren, dafür spricht auch unsere hohe Trainingsbeteiligung“, macht Dorian Siebenlist den KSV-Plan deutlich. Trotz größeren Kaders konnte er selten die Mannschaft der Vorwoche zuvor bringen, weil personelle Ausfälle dem gegenüber standen. Auch diese Tatsache macht es in der Windlücke nicht leichter. Es gibt aber auch eine positive Entwicklung in der Altersstruktur der Mannschaft: Mit Max, Luis und Luca Tartler machen drei ganz junge Spieler immer mehr von sich reden und schießen bereits wichtige Tore für das Siebenlist-Team. Am letzten Spieltag vor der Winterpause schossen die jungen „Wilden“ alle vier Tore beim 4:2 gegen Schlusslicht TV Hetzbach II. Es bewegt sich also etwas in Haingrund. Zur neuen Saison hat der Club mit Norbert Lauth einen Co-Trainer aus Amorbach verpflichtet. Lauth war mal Jugendtrainer in Seckmauern und Mechenhard. Er soll Dorian Siebenlist unterstützen, dessen private und beruflichen Verpflichtungen gestiegen sind.