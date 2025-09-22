 2025-09-22T14:30:02.114Z

Ligabericht
Erster Punkt der Saison für die Spvgg. Amöneburg.
Erster Punkt der Saison für die Spvgg. Amöneburg. – Foto: Jochen Haupt - Archiv

B-Liga: Erster Punkt für Spvgg. Amöneburg

1:1 gegen Westend bestätigt Aufwärtstrend der vergangenen Wochen +++ Murillo: Haben konkurrenzfähigen Kader

Wiesbaden. Die Sportvereinigung Amöneburg hat sich nach zwei Spielabsagen in der B-Liga stabilisiert. Gegen den VfB Westend holte man beim 1:1 seinen ersten Punkt. Amöneburg musste seine ersten beiden Partien mit Personalmangel absagen.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

„Wir haben kurzfristig noch Jungs dazubekommen und haben jetzt einen konkurrenzfähigen Kader“, ist Pedro Murillo erleichtert. Trainer Marcello Muzio bekam mit Antonio Sousa De Brito außerdem Unterstützung an der Linie.

Gestern, 15:00 Uhr
SpVgg Amöneburg
SpVgg AmöneburgAmöneburg
VfB Westend Wiesbaden
VfB Westend WiesbadenVfB Westend
1
1
Abpfiff

Edip Bata egalisierte mit seinem Tor die VfB-Führung durch Nikolas-Kim Schwarzburger und sicherte den ersten Punkt. „Unser Ziel ist jetzt natürlich, erst einmal eine stabile Saison zu spielen. Wir wollen unbedingt in der Klasse bleiben, dafür geben wir alles“, gibt Murillo das klare Ziel vor.

Die weiteren Partien im Überblick:

Gestern, 13:30 Uhr
TuS 05 Kostheim
TuS 05 Kostheim05 Kostheim
SV Blau-Gelb Wiesbaden
SV Blau-Gelb WiesbadenBlau-Gelb WI
2
1
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
S.K.C. Munzur Wiesbaden
S.K.C. Munzur WiesbadenMunzur WI
1. FSV Schierstein
1. FSV Schierstein1. FSV 08 II
3
0
§ Urteil

Gestern, 13:00 Uhr
1. SC Kohlheck
1. SC KohlheckKohlheck
SV Italia Wiesbaden
SV Italia WiesbadenSV Italia WI
1
2
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
SKG 23 Wiesbaden
SKG 23 WiesbadenSKG 23 Wiesbaden II
Freie Turnerschaft Wiesbaden
Freie Turnerschaft WiesbadenFT Wiesbaden II
3
2
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
TSG 1846 Mainz-Kastel
TSG 1846 Mainz-KastelKastel 46 II
SV Bosna 04 Wiesbaden
SV Bosna 04 WiesbadenSV Bosna 04
3
1
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
VfR Wiesbaden
VfR WiesbadenVfR Wiesb.
SG Germania Wiesbaden
SG Germania WiesbadenGermania Wi. II
1
0
Abpfiff

Aufrufe: 022.9.2025, 16:14 Uhr
Alexander KnittelAutor