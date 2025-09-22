B-Liga: Erster Punkt für Spvgg. Amöneburg

Wiesbaden. Die Sportvereinigung Amöneburg hat sich nach zwei Spielabsagen in der B-Liga stabilisiert. Gegen den VfB Westend holte man beim 1:1 seinen ersten Punkt. Amöneburg musste seine ersten beiden Partien mit Personalmangel absagen.
Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
„Wir haben kurzfristig noch Jungs dazubekommen und haben jetzt einen konkurrenzfähigen Kader“, ist Pedro Murillo erleichtert. Trainer Marcello Muzio bekam mit Antonio Sousa De Brito außerdem Unterstützung an der Linie.
Edip Bata egalisierte mit seinem Tor die VfB-Führung durch Nikolas-Kim Schwarzburger und sicherte den ersten Punkt. „Unser Ziel ist jetzt natürlich, erst einmal eine stabile Saison zu spielen. Wir wollen unbedingt in der Klasse bleiben, dafür geben wir alles“, gibt Murillo das klare Ziel vor.
Die weiteren Partien im Überblick: