B-Liga: Erster Punkt für Spvgg. Amöneburg

Erster Punkt der Saison für die Spvgg. Amöneburg. – Foto: Jochen Haupt - Archiv

Wiesbaden. Die Sportvereinigung Amöneburg hat sich nach zwei Spielabsagen in der B-Liga stabilisiert. Gegen den VfB Westend holte man beim 1:1 seinen ersten Punkt. Amöneburg musste seine ersten beiden Partien mit Personalmangel absagen.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. „Wir haben kurzfristig noch Jungs dazubekommen und haben jetzt einen konkurrenzfähigen Kader“, ist Pedro Murillo erleichtert. Trainer Marcello Muzio bekam mit Antonio Sousa De Brito außerdem Unterstützung an der Linie.