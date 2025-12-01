 2025-11-28T07:03:18.113Z

Ligabericht
Die Spvgg. Amöneburg konnte sich über die ersten drei Punkte der Saison freuen.
Die Spvgg. Amöneburg konnte sich über die ersten drei Punkte der Saison freuen. – Foto: Willi Roth (Archiv)

B-Liga: Erster Dreier für die Spvgg. Amöneburg

B-Ligist siegt trotz Unterzahl, Empfindlicher Rückschlag für VfR Wiesbaden im Aufstiegskampf

Wiesbaden. In der B-Liga durfte die Sportvereinigung Amöneburg aufatmen und holte gegen den FV Delkenheim II die ersten drei Punkte der Saison.

Gestern, 15:30 Uhr
SpVgg Amöneburg
SpVgg AmöneburgAmöneburg
FV Delkenheim
FV DelkenheimDelkenheim II
3
2
Abpfiff

Der Sportliche Leiter Pedro Murillo, der den ersten Saisonsieg krankheitsbedingt verpasste, ließ sich von einem „verdienten Sieg“ berichten. „Wir haben den Sieg nach einer Gelb-Roten sogar in Unterzahl geholt“, merkte er noch an. Amöneburg bleibt damit mit nun drei Punkten trotzdem vorerst Schlusslicht.

Gestern, 14:30 Uhr
VfR Wiesbaden
VfR WiesbadenVfR Wiesb.
Freie Turnerschaft Wiesbaden
Freie Turnerschaft WiesbadenFT Wiesbaden II
2
4
Abpfiff

Ebenso in Unterzahl gewann die Freie Turnerschaft II auswärts 4:2, die dem VfR damit im Aufstiegskampf einen Dämpfer verpasste. „Wir haben einfach kein gutes Spiel gezeigt. Die richtige Einstellung hat gefehlt. Die Freien wollten es mehr“, ärgerte sich VfRler Lienhard Schreiber.

Gestern, 15:30 Uhr
S.K.C. Munzur Wiesbaden
S.K.C. Munzur WiesbadenMunzur WI
SV Bosna 04 Wiesbaden
SV Bosna 04 WiesbadenSV Bosna 04
6
0
Abpfiff

Gestern, 15:30 Uhr
SV Italia Wiesbaden
SV Italia WiesbadenSV Italia WI
VfB Westend Wiesbaden
VfB Westend WiesbadenVfB Westend
0
3
§ Urteil

Munzur nutzte den Ausrutscher und konnte den Puffer an der Spitze beim 6:0 gegen Bosna weiter ausbauen. Das brisante Duell rund um die Personalie di Lorenzo zwischen dem SV Italia und dem VfB Westend fiel aufgrund von Personalsorgen seitens des SVI flach. Westend durfte sich über drei Punkte freuen.

Die weiteren Partien des Spieltags im Überblick:

Gestern, 12:00 Uhr
SKG 23 Wiesbaden
SKG 23 WiesbadenSKG 23 Wiesbaden II
SG Germania Wiesbaden
SG Germania WiesbadenGermania Wi. II
3
10
Abpfiff

Gestern, 11:00 Uhr
TuS 05 Kostheim
TuS 05 Kostheim05 Kostheim
TSG 1846 Mainz-Kastel
TSG 1846 Mainz-KastelKastel 46 II
1
3
Abpfiff

Gestern, 11:00 Uhr
1. FSV Schierstein
1. FSV Schierstein1. FSV 08 II
SV Blau-Gelb Wiesbaden
SV Blau-Gelb WiesbadenBlau-Gelb WI
0
3



