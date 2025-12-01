B-Liga: Erster Dreier für die Spvgg. Amöneburg

Wiesbaden. In der B-Liga durfte die Sportvereinigung Amöneburg aufatmen und holte gegen den FV Delkenheim II die ersten drei Punkte der Saison.

Der Sportliche Leiter Pedro Murillo, der den ersten Saisonsieg krankheitsbedingt verpasste, ließ sich von einem „verdienten Sieg“ berichten. „Wir haben den Sieg nach einer Gelb-Roten sogar in Unterzahl geholt“, merkte er noch an. Amöneburg bleibt damit mit nun drei Punkten trotzdem vorerst Schlusslicht.

Ebenso in Unterzahl gewann die Freie Turnerschaft II auswärts 4:2, die dem VfR damit im Aufstiegskampf einen Dämpfer verpasste. „Wir haben einfach kein gutes Spiel gezeigt. Die richtige Einstellung hat gefehlt. Die Freien wollten es mehr“, ärgerte sich VfRler Lienhard Schreiber.

Munzur nutzte den Ausrutscher und konnte den Puffer an der Spitze beim 6:0 gegen Bosna weiter ausbauen. Das brisante Duell rund um die Personalie di Lorenzo zwischen dem SV Italia und dem VfB Westend fiel aufgrund von Personalsorgen seitens des SVI flach. Westend durfte sich über drei Punkte freuen.

Die weiteren Partien des Spieltags im Überblick: