B-Liga: Erster Absteiger steht bereits fest

Kreis Groß-Gerau. Drei Spieltage erst, und schon gibt es in der B-Liga Groß-Gerau den ersten Rückzug. Der SC Kickers Mörfelden hat seine Mannschaft abgemeldet und steht damit als erster Absteiger fest. „Wir waren in den letzten vier Wochen nur sechs bis acht Mann im Training. Das macht keinen Sinn“, erklärte Spielertrainer Christopher Friesicke, dem nur ein ganz dünner Kader zur Verfügung gestanden hätte. Wie der Coach bereits kurz vor Saisonbeginn mitgeteilt hatte, wäre es ohnehin seine letzte Saison zusammen mit Marc Minier als Trainergespann gewesen. Der Vorstand werde nun entscheiden, ob er die erste Mannschaft im kommenden Jahr neu aufbaut.

Derweil gab es in Stockstadt ein wahres Schützenfest: Mit 14:0 fertigte der A-Liga-Absteiger die SKG Bauschheim II ab und führt ungeschlagen die B-Liga an. „Bauschheim war chancenlos. Wir hatten noch mehrere Pfosten- und Lattenschüsse", freute sich der SKG-Vorsitzende Walter Götz über den Kantersieg.

Dahinter musste sich der TV Crumstadt beim SV 07 Geinsheim II mit einem 2:2 begnügen, schaffte erst in der Nachspielzeit durch Simon Lueer den Ausgleich. „Das war aber verdient", räumte SV 07-Coach Timo Johannes ein. „Crumstadt war besser, hatte mehr Chancen. Wir haben nicht gut gespielt."

Auch in Goddelau fiel erst spät die Entscheidung. Dabei behielten die Gäste aus Königstädten durch einen schönen Last-Minute-Treffer von Deivis Castro Diaz nach zweimaligem Rückstand noch mit 3:2 die Oberhand und zählen weiter zu den Top Fünf der Liga. Alemannia-Coach Garo Kiren meinte zufrieden: „Wir haben guten Fußball gespielt und kamen schon in der ersten Halbzeit zu vielen Torchancen.“ TSV-Coach Bastian Klink meinte: „Wir hätten einen Punkt verdient gehabt.“