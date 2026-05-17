B-Liga: Entscheidung im Aufstiegskampf vertagt In der Kreisliga B Odenwald ist im Rennen um Platz eins und zwei noch keine Vorentscheidung gefallen +++ Vier Teams dürfen weiter auf den Aufstieg hoffen, da alle ihre Hausaufgaben erfüllen. von Heidrun Nikella · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Umkämpftes Aufstiegsrennen: im B-Liga-Topspiel schenkten sich Brensbachs Christoph Bardohl (links) und Breitenbrunns Gabriel Jäger nichts. Zwei Spieltage vor Schluss bleibt es in der Kreisliga B spannend. (Archiv) Foto: Herbert Krämer

ODENWALDKREIS. Die GSV Breitenbrunn macht einen Riesenschritt in Richtung Meisterschaft. Mit einem 2:0 gegen den VfR Würzberg gelingt den Lützelbachern in der B-Liga ein wertvoller Heimsieg. Aber auch die Konkurrenz punktet fleißig: Die punktgleichen Verfolger SSV Brensbach II und VfL Michelstadt II bleiben Breitenbrunn dicht auf den Fersen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Gestern, 16:00 Uhr SV Lützel-Wiebelsbach Lützel-Wieb. II SG Bad König/Zell SG Bad König/Zell II 0 4 Abpfiff Das 0:1 von Dennis Tschesnokow (10.) fiel früh, in einem ansonsten umkämpften Spiel, in dem es lange Zeit auf des Messers Schneide stand. Erst in den letzten vier Minuten fiel die Entscheidung, als Jon Grewling (86.), Jonas Harling (88.) und Luca Jung (90.) trafen und den Erfolg der Kurstädter sicherstellten.

Die Platzherren gerieten gegen entschlossen auftretende Günterfürster schon zum Seitenwechsel deutlich in den Rückstand: Robin Heilmann (8., 23.) und Robin Fischer (16., 45.+1) waren zur Stelle. Bereits in der ersten Hälfte hätten überlegene Günterfürster klarer führen können – eigentlich müssen. Nach dem Seitenwechsel verteidigten die Rodensteiner besser, während der Gast seine Effizienz etwas einbüßte.

Kristian Minkow (49.), Albin Lulaj (75.) sowie Arian Yildirim (88.) schossen die SGS II zum Heimsieg. Lyon Walther (86., Pfosten) und Siegfried Eisele, der das Spielgerät per Foulelfmeter an den Querbalken zimmerte, verpassten den Ausbau der Führung. „Klare Angelegenheit“, sagte Gerhard Achatzi (SGS).

Die Gastgeber, von Beginn an mit viel Wille ausgestattet, trafen durch Tim Friedrich (6.), Tim Spinner (13.) sowie Yazn Kakih (41.) fast schon planmäßig zur verdienten Führung. Nach der Halbzeit legte Tim Fredrich (59.) nach. „Wir ließen nur wenige Tormöglichkeiten der Rothenberger zu, unser Sieg ist absolut verdient“, sagte SSV-Trainer Markus Lackner. Die SGR II zieht ihr Team nach der Saison in die C-Liga zurück, teilte der Hessische Fußballverband mit.

Rene Reinhard (8.) und Luca Schauber (90.+4) sorgten für den 2:0-Erfolg des Spitzenreiters. „Es war schon in der ersten Hälfte ein umkämpftes Spiel, in dem wir höher hätten führen müssen“, sagte Breitenbrunns Sportlicher Leiter Mirco Olt. Nach der Pause geriet die Begegnung immer zerfahrener: „Wir hatten mehr vom Spiel, Würzberg setzte Nadelstiche.“

Christian Thiel von der Spvgg wollte die enttäuschende Vorstellung seiner Mannschaft nicht kommentieren. Die Bullauer Tore schossen Philipp Ihrig (3), Sebastian Jochim, Tobias Jochim und Stefan Lehmann.

Die Hetzbacher ließen den VfL II kommen und versuchten über ihr Umkehrspiel zu Chancen zu kommen. Torgelegenheiten sprangen aber kaum heraus. Der Gast war kaltschnäuziger und bestrafte offensivere Hetzbacher nach der Pause. Torfolge: Orkun Sekinpunar (40.), 0:2 Leo Eidenmüller (65.), 0:3 Ahmed Mirghani (71.), 1:3 Christian Ihrig (89.), 1:4 Peter Johe (90.).