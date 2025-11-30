B-Liga: Elmshausen kann es doch noch

Bergstraße. Mit dem 3:2 bei Eintracht Bürstadt II kam Schlusslicht TSV Elmshausen in der B-Liga zum ersten Sieg seit 6. April. Immer besser in Fahrt kommt der VfR Bürstadt, der nach durchwachsenem Saisonstart immerhin auf Relegationsplatz drei überwintert.

Bürstadts Frohnatur Patrick Frick hatte sich sein Comeback im Tor schöner vorgestellt: „Wir hatten deutlich mehr Ballbesitz. Aber aufgrund individueller Fehler haben wir diese blöden Treffer kassiert.“ Noch deutlicher wurde Trainer Tobias Fettel: „Meine Mannschaft hat die einfachsten Dinge nicht umgesetzt. Da dürfen wir uns nicht wundern, ein solches Spiel zu verlieren.“ Tore: 0:1 Tanrikulu (25.), 0:2 Cvijanovic (28.), 1:2 Dzackaj (32.), 1:3 Grod (44.), 2:3 Yacici (63.) – Schiedsrichter: Todt (FG Rohrbach). – Zuschauer: 70. – Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rot für Coskun (TSV, 90.+9), Rot für Dzackaj (Bürstadt, 90.+12) - Beste Spieler: keine/geschlossene Leistung.

Fürths Trainer Stephan Steiger sah seine Elf dominierend und daher als hochverdienten Sieger: „Wir hatten wesentlich mehr Ballbesitz, nur in den letzten zehn Minuten wurden wir etwas nervös.“ Tor: 1:0 Zaim (60.). – Schiedsrichter: Hamm (Darmstadt). – Zuschauer: 30. – Beste Spieler: geschlossene Leistungen beider Seiten.

„Wir haben uns die Dinger selbst reingemacht“, klagte SVU-Trainer Felix Dalichow, der aber auch zugab, dass seine Elf nur schwer ins Spiel fand. Im Gegenzug lobte er auch die Gronauer: „Die haben das ganz gut gemacht. Das Unentschieden betrachte ich letztlich als gerecht.“ Tore: 1:0 Weihrich (5.), 1:1 Rettig (40.). 1:2 Krauß (47.), 2:2 Kress (50.), 2:3 Rettig (55.), 3:3 Chimeen (60., Eigentor), 3:4 Rettzog (66.) 4:4 Holz (80.). – Schiedsrichter: Bechtold (Beerfelden). – Zuschauer: 40. – Beste Spieler: geschlossene Leistung/Rettig.

„Natürlich war Zwingenberg der erwartet starke Gegner. Aber das 4:2 hört sich angesichts unserer Überlegenheit fast etwas knapp an“, befand Thorsten Stalyga, der Sportliche Leiter des VfR. Tore: 1:0 Armend Ramadani (9.), 1:1 Weimer (17.), 2:1 Buzoku (19.), 3:1, 4:1 Celikkan (33., 38.), 4:2 Yagiz (64.). – Schiedsrichter: Dogan (FG Mutterstadt). – Zuschauer: 60. – Bes. Vorkommnis: Celikkan (VfR) verschießt Foulelfmeter (80.). – Beste Spieler: Lagrene/geschlossene Leistung.

„Auf dem schwer bespielbaren Boden in Wattenheim haben wir 90 Minuten leidenschaftlich gekämpft“, sprach Fürths Trainer Ogün Hanci von einem hochverdienten Erfolg seiner Elf. „Wir haben uns in der zweiten Halbzeit vehement gegen die Niederlage gestemmt. Das 1:4 erachte ich als etwas zu hoch“, erwiderte Austen Bedford von der SG. Tore: 0:1 Serkan Gözübüyük (33.,), 0:2 Yerima (42.), 0:3 Bayraktar (43.), 1:3 Brandstätter (65.), 1:4 Diane (81.). – Schiedsrichter: Krause (Ober-Beerbach). – Zuschauer: 50. – Bes.Vorkommnis: Mehner (SG) verschießt Foulelfmeter (85.). – Beste Spieler. Rückher/Isik, Yerima.

Mehr versprochen hatten sich die Zotzenbacher, die sich aber mit dem letztlich gerechten Unentschieden zufrieden geben mussten. Tore: 1:0 Rauch (44.), 1:1 Gandenberger (73.). – Schiedsrichter: Becker (VfL Michelstadt). – Zuschauer: 70. – Beste Spieler: geschlossene Leistungen beider Seiten.





