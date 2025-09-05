B-Liga: Eintracht zieht Geinsheim II "schnell den Zahn"

Kreis Groß-Gerau . Gut eingestimmt aufs Spitzenspiel: Mit einem 6:0 in Geinsheim schob sich Eintracht Rüsselsheim auf den zweiten Platz vor und erwartet nun selbstbewusst am Sonntag (15.30 Uhr) den Tabellenführer aus Stockstadt. Der TV Crumstadt musste indes am Donnerstag beim 0:2 in Worfelden die erste Niederlage in der B-Liga hinnehmen und fiel auf Rang drei zurück.
„Mit dem dritten Gegentor war das Spiel für uns leider gelaufen“, bedauerte SV-Coach Timo Johannes. Eintracht-Trainer Luigi Pennino konnte dagegen sechsmal jubeln: „Wir haben Geinsheim schnell den Zahn gezogen und haben das sauber runtergespielt.“ Tore: 0:1 Göretas (7.), 0:2 Pentidis (20.), 0:3 Simbargov (72.), 0:4 Özbek (75.), 0:5, 0:6 Kouraji (77., 88.).
Im Gegensatz zur hohen Niederlage in Stockstadt waren die Worfelder wieder deutlich besser besetzt und zeigten gegen Crumstadt „ein Superspiel“, wie Pressesprecher Maximilian Thomas fand. „Wir haben hinten stark gestanden und viele Chancen erarbeitet.“ In der 83. Minute sah jedoch TSG-Trainer Roberto Cucculliu nach einer unglücklichen Situation am Spielfeldrand die Rote Karte. Tore: 1:0 Kheder (50.), 2:0 Neumann (73.). Rot: Cucculliu (TSG/83.).
Raunheim ging durch Farid Salhi nach Vorlage von Samir Rafaa in Führung (79.). Doch kurz vor Schluss schoss Ihsan Kanat noch den Ausgleich. Alemannia-Trainer Garo Kiren, dem vier Stammspieler fehlten, freute sich über eine gute Moral: „Wir haben nach dem 0:1 weiter an uns geglaubt.“ Tore: 0:1 Salhi (79.), 1:1 Kanat (90.). Gelb-Rot: Trusov (SV/82.).
„Wir haben wieder diszipliniert gespielt und wenig zugelassen“, fand Olympia-Coach Aktan Ak. Nach dem 2:0 habe sein Team zwar die Vorentscheidung verpasst und musste den Anschlusstreffer hinnehmen, ehe Guglielmo Tullo in der Nachspielzeit auf 3:1 erhöhte. „Aber der Sieg war nie gefährdet“, so Ak. TVH-Trainer Martin Schwabe sah „einen gebrauchten Abend. Alexander Aul hat sich in der 10. Minute am Knie verletzt und fällt bis auf weiteres aus.“ Tore: 1:0 Schmidt (15.), 2:0 Wedel (45.), 2:1 Ahmad Ahmadi (69.), 3:1 Tullo (90.+1). Gelb-Rot: Dohrn (TV/90.).