Eintracht Rüsselsheim holt mit einem deutlichen Sieg am Donnerstagabend Schwung für das anstehende Spitzenspiel in der B-Liga Groß-Gerau gegen Spitzenreiter SKG Stockstadt. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa

B-Liga: Eintracht zieht Geinsheim II "schnell den Zahn" Rüsselsheim holt Schwung für kommendes Spitzenspiel +++ TV Crumstadt verliert zum ersten Mal Verlinkte Inhalte KLB Groß-Gerau Stockstadt Gustavsburg SG Rüsselsh. SV Geinsheim II + 13 weitere

Kreis Groß-Gerau . Gut eingestimmt aufs Spitzenspiel: Mit einem 6:0 in Geinsheim schob sich Eintracht Rüsselsheim auf den zweiten Platz vor und erwartet nun selbstbewusst am Sonntag (15.30 Uhr) den Tabellenführer aus Stockstadt. Der TV Crumstadt musste indes am Donnerstag beim 0:2 in Worfelden die erste Niederlage in der B-Liga hinnehmen und fiel auf Rang drei zurück.

„Mit dem dritten Gegentor war das Spiel für uns leider gelaufen“, bedauerte SV-Coach Timo Johannes. Eintracht-Trainer Luigi Pennino konnte dagegen sechsmal jubeln: „Wir haben Geinsheim schnell den Zahn gezogen und haben das sauber runtergespielt.“ Tore: 0:1 Göretas (7.), 0:2 Pentidis (20.), 0:3 Simbargov (72.), 0:4 Özbek (75.), 0:5, 0:6 Kouraji (77., 88.).

TSG wie ausgewechselt – und Rot für den Coach Im Gegensatz zur hohen Niederlage in Stockstadt waren die Worfelder wieder deutlich besser besetzt und zeigten gegen Crumstadt „ein Superspiel“, wie Pressesprecher Maximilian Thomas fand. „Wir haben hinten stark gestanden und viele Chancen erarbeitet.“ In der 83. Minute sah jedoch TSG-Trainer Roberto Cucculliu nach einer unglücklichen Situation am Spielfeldrand die Rote Karte. Tore: 1:0 Kheder (50.), 2:0 Neumann (73.). Rot: Cucculliu (TSG/83.).

Raunheim ging durch Farid Salhi nach Vorlage von Samir Rafaa in Führung (79.). Doch kurz vor Schluss schoss Ihsan Kanat noch den Ausgleich. Alemannia-Trainer Garo Kiren, dem vier Stammspieler fehlten, freute sich über eine gute Moral: „Wir haben nach dem 0:1 weiter an uns geglaubt.“ Tore: 0:1 Salhi (79.), 1:1 Kanat (90.). Gelb-Rot: Trusov (SV/82.).