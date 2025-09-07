B-Liga: Eintracht zieht an Stockstadt vorbei

Hochkarätige Partien gab es am Wochenende in der B-Liga Groß-Gerau zu sehen. (Symbolfoto) Foto: André Bethke

Kreis Groß-Gerau. Neuer Spitzenreiter in der B-Liga: Vor rund 200 Zuschauern setzte sich Eintracht Rüsselsheim im Duell der beiden A-Liga-Absteiger mit 4:3 gegen die SKG Stockstadt durch und nahm ihr die Tabellenführung ab. „Stockstadt hatte mehr Spielanteile und gleich am Anfang einen Pfostentreffer, aber wir führen nach 20 Minuten schon 3:0“, sah Eintracht-Coach Luigi Pennino seine Elf im Vorteil. Die Gäste kamen zwar auf 2:3 und 3:4 heran. Doch hat Rüsselsheim gut verteidigt. Wie Walter Götz von der SKG bedauerte, „hat die Eintracht unsere Fehler eiskalt ausgenutzt. Ein Unentschieden wäre aber gerecht gewesen.“

Im Verfolgerfeld feierte Alemannia Königstädten einen 6:3-Sieg bei Dersim Rüsselsheim II (drei Tore von Gianni Bertino). Trainer Garo Kiren, der sechs Ausfälle beklagte, sprach von einem „hitzigen Spiel. Aber meine Jungs haben das ordentlich gemacht. Wir konnten immer nachlegen, wenn Dersim herankam." Beim Aufsteiger, der auf Platz sechs bleibt und ebenfalls viele Ausfälle beklagt, meinte Trainer Engin Nakay: „Wir sind nach dem 0:2 gut zurückgekommen und waren beim 3:4 dran." Allerdings fing sich seine Elf in den letzten vier Minuten noch zwei Tore ein.

Mit einem Dreierpack von Adrian Grischek fuhr der TSV Goddelau II ein 3:0 über die weiter sieglose Germania Gustavsburg ein und setzte sich von unten ab. „Adrian Grischek stand zweimal gut und schob überlegt ein“, freute sich TSV-Coach Patrice Heckmann. Kurz danach vergab Gustavsburg eine Riesenmöglichkeit. Bei Goddelau schwanden die Kräfte, doch Grischek erhöhte auf 3:0. Eintracht Rüsselsheim – SKG Stockstadt 4:3 (4:2). Tore: 1:0 Günes (7.), 2:0 Olgun (14.), 3:0 Pentidis (20.), 3:1 Krasniqi (33./FE), 3:2 Günes (40./ET), 4:2 Göretas (44.), 4:3 Krasniqi (78./FE).