B-Liga: Eintracht Rüsselsheim bleibt weiter Spitzenreiter

Kreis Groß-Gerau . Durch ein 5:2 über Biebesheim II steht Eintracht Rüsselsheim weiter vor Stockstadt an der Spitze der B-Liga. „Ein Arbeitssieg. Ich bin zufrieden“, meinte Trainer Luigi Pennino.
Die SKG Stockstadt tat sich beim 4:2 über Dersim Rüsselsheim II schwer und musste einen Platzverweis hinnehmen. „Aber trotz Unterzahl haben wir die zweite Halbzeit dominiert“, freute sich SKG-Coach Ali Krasniqi. Für Dersim-Co-Trainer Orhan Kanko wäre deutlich mehr drin gewesen: „In der zweiten Halbzeit sind wir aber hektischer geworden.“
Während der TV Crumstadt durch die Absage der SKG Bauschheim II (personelle Probleme) kampflos zu drei Punkten kam, setzte sich Alemannia Königstädten mit 4:1 bei Germania Gustavsburg durch. „Wir haben richtig guten Fußball gespielt“, sah Alemannia-Coach Garo Kiren noch vier Aluminiumtreffer. Germania-Trainer Hayati Acun beklagte Abschlusspech. SG Trebur-Astheim II behauptete mit einem 3:1 bei Hellas Rüsselsheim II den fünften Platz. Nach einer Gelb-Roten Karte für die Gastgeber (51.) machte sie mit einem Doppelschlag zum 3:1 (59.) alles klar. Hellas erhielt einen Elfmeter, bei dem Joannis Koukoulis an SG-Keeper Dirk Hedderich scheiterte.
Die weiteren Partien im Überblick: