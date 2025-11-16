 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
In der B-Liga Groß-Gerau kann sich Eintracht Rüsselsheim auch im Nebel an der Tabellenspitze halten. (Symbolbild) Foto: Thomas Neu

B-Liga: Eintracht Rüsselsheim bleibt weiter Spitzenreiter

Klarer „Arbeitssieg“gegen Biebesheim II ++++ Stockstadt bleibt aber dicht auf den Fersen in der B-Liga

Kreis Groß-Gerau . Durch ein 5:2 über Biebesheim II steht Eintracht Rüsselsheim weiter vor Stockstadt an der Spitze der B-Liga. „Ein Arbeitssieg. Ich bin zufrieden“, meinte Trainer Luigi Pennino.

Die SKG Stockstadt tat sich beim 4:2 über Dersim Rüsselsheim II schwer und musste einen Platzverweis hinnehmen. „Aber trotz Unterzahl haben wir die zweite Halbzeit dominiert“, freute sich SKG-Coach Ali Krasniqi. Für Dersim-Co-Trainer Orhan Kanko wäre deutlich mehr drin gewesen: „In der zweiten Halbzeit sind wir aber hektischer geworden.“

Die weiteren Partien im Überblick:

