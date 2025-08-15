Sven Gaida und die GSV Breitenbrunn sind auf Erfolgskurs. (Archiv) Foto: Herbert Krämer

B-Liga: Ein Trio noch ohne Punktverlust TSV Bullau erkämpft sich spät einen Punkt

Odenwald. Aufsteiger TSG Steinbach II startete in der B-Liga mit vier Punkten, verlor aber am Mittwoch 2:6 beim SV Beerfelden. Werden sich die Fußballer aus dem Michelstädter Stadtteil am Sonntag (Anstoß 13 Uhr) gegen Spitzenreiter GSV Breitenbrunn wieder stabilisieren? Mit einer Leistungssteigerung ist zu rechnen.

Die Bilanz hätte aus den ersten beiden Spielen noch besser ausfallen können, vielleicht sogar müssen: Bei der SSV Brensbach II führte die TSG schon nach 30 Minuten mit 3:0, danach noch einmal 4:3, ehe ein individueller Fehler den möglichen Sieg kostete. Gegen die SG Hainstadt/Rai-Breitenbach lag Steinbach 0:1 zurück. Doch mit der Einwechselung von Burak Keles wechselte Spielertrainer Nils Bolz die Wende ein. Wie im Spiel bei der SSV II war er auch hier der spielentscheidende Mann mit zwei Toren. „Er ist der Mann für die wichtigen Tore", lobt Bolz.

Die GSV Breitenbrunn ist mit drei Siegen aus drei Spielen optimal gestartet: „Ja, absolut. Mit Chris Volk hat der Club einen neuen starken Spielertrainer, der auch auf dem Spielfeld die Akzente setzen wird. Ich erwarte Breitenbrunn im Kampf um die Meisterschaft“, sagt Nils Bolz, Trainer des Steinbacher B-Liga-Teams. Bolz ist dennoch sehr zuversichtlich im direkten Aufeinandertreffen: „Wenn es uns gelingt, unser kompaktes Spiel durchzuziehen und konsequent aus der Balleroberung heraus in die Umschaltbewegung zu kommen, dann rechne ich mir schon Chancen aus, für einen engen Spielverlauf“, macht Bolz die Marschroute deutlich. Er erwartet vom Gegner ein hohes Pressing und viel Geschwindigkeit über die Außen. Mi., 13.08.2025, 19:00 Uhr Spvgg Kinzigtal Kinzigtal TSV Günterfürst Günterfürst II 0 2 Abpfiff

Robin Heilmann (72.) und Philipp Köbler (78.) schossen den Gast zum Sieg. Der TSV hatte gefühlte 70 Prozent Ballbesitz, Kinzig nutzte beste Chancen (14., 20.) nicht. Unter anderem musste die Spvgg. am ersten Spieltag absagen, weil acht Spieler fehlten.

Späte Entscheidung, in dem Rene Reinhard (27., 73.) und Alexander Stier (78.) den 3:0-Erfolg festklopften. GSV-Torwart Marcel Heckmann parierte in der 19. Minute einen Foulelfmeter und verhinderte damit den Rückstand.

Die SSV verspielte in der Nachspielzeit einen sicher geglaubten Heimsieg. Tore: 1:0 Tim Spinner (1.), 2:0 Lukas Kaffenberger (16.), 3:0 Yazn Kakih (45.), 3:1 Bastian Klar (83., FE), 3:2 Philipp Ihrig (90.+2), 3:3 Tobias Jochim (90.3).

In der zweiten Hälfte hatte der SVB den längeren Atem. Hochverdienter Erfolg der Beerfelder. Tore: 1:0 Patrick Wrba (10.), 1:1 Salahaddin Kapa (24.), 2:1 Melis Ajdarpasic (49.), 2:2 Burak Keles (52.), 3:2, 4:2 und 5:2 Tim Löffler (53., 64., 77.), 6:2 Leon Stumpf (90.+2).

Doppeltorschütze Eduard- Marian Mocanu (12., 90.) war der Matchwinner. SGS II nahm Favoritenrolle an, während der VfR durch sein Engagement nach der Pause für eine immer offenere Partie sorgte.