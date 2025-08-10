In der B-Liga Groß-Gerau sind nach zwei Spieltagen noch drei Mannschaften ungeschlagen. Foto: André Bethke

B-Liga: Ein Trio ist noch ungeschlagen Eintracht Rüsselsheim, SKG Stockstadt und TV Crumstadt holen zweiten Sieg im zweiten Spiel

Kreis Groß-Gerau. Zweites Spiel, zweiter Sieg – ein Einstand nach Maß in die neue Saison: Eintracht Rüsselsheim, die SKG Stockstadt und der TV Crumstadt bleiben ungeschlagen und führen die B-Liga Groß-Gerau an.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Dabei gelang der Eintracht mit einem 7:2 über die SV 07 Bischofsheim II das beste Ergebnis. Allerdings lag sie früh 0:1 hinten und zog erst in der zweiten Halbzeit den früh durch eine Rote Karte geschwächten Bischofsheimern davon. „Am Ende war das ein Arbeitssieg“, meinte Trainer Luigi Pennino, „wir haben unsere Hausaufgaben gemacht“.

2:1 ist ein Arbeitssieg für TV Crumstadt Der TV Crumstadt musste sich dagegen seinen 2:1-Erfolg über Oympia Biebesheim II hart erkämpfen. Dabei sprach Trainer Bastian Heist ebenfalls von einem Arbeitssieg: „Wir haben uns sehr stark an die Spielweise von Biebesheim angepasst.“ Nach dem Siegtreffer von Aslan Aydin konnte er aber in der 75. Minute aufatmen.

Auch die SKG Stockstadt machte erst in der zweiten Halbzeit alles klar beim A-Liga-Absteiger Germania Gustavsburg. Emirhan Kilic sorgte nach 60 Minuten mit einem Doppelschlag für eine 2:0-Führung. Louis Wedel traf zum 3:0-Endstand. Bei der Germania bescheinigte Trainer Hayati Acun seiner Mannschaft jedoch „eine sehr gute erste Halbzeit. Da hatten wir sechs hundertprozentige Chancen und hätten das Spiel für uns entscheiden müssen.“

Während Aufsteiger Dersim Rüsselsheim II beim 0:1 gegen die TSG Worfelden trotz „gefühlt 80 Prozent Ballbesitz“ (Trainer Engin Nakay) den zweiten Saisonsieg verpasste, holte Königstädten mit einem 4:3 in Haßloch die ersten drei Punkte. „Wir hätten zur Halbzeit schon 4:1 führen können, waren aber zu fahrlässig vor dem Tor“, meinte Trainer Garo Kiren. Auch TVC-Coach Martin Schwabe klagte über vergebene Chancen: „Wir hatten nach dem 1:2 zwei Pfostentreffer und sind zweimal auf der Linie gescheitert.“