Die SG Rimhorn/Neustadt II empfängt den TSV Bullau. – Foto: Timo Babic (Archiv)

B-Liga: ein Pflichtsieg für Rimhorn/Neustadt? SG Rimhorn/Neustadt II empfängt den TSV Bullau +++ Trainer Kotsikas hat Personalsorgen

Odenwaldkreis. Die neue SG Rimhorn/Neustadt II mischt in der Kreisliga B vorne mit. Mit drei Siegen und einer Punkteteilung rangiert die Mannschaft von Trainer Niko Kotsikas auf Rang drei. Der nächste Gegner, der TSV Bullau, findet sich dagegen wieder im Tabellenkeller wieder und muss gegen den Abwärtstrend ankämpfen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Nach einem guten Start beklagt Rimhorns Coach erste personelle Ausfälle: „Der Kader ist groß genug. Unser Manko ist es, dass wir abhängig von der ersten Mannschaft sind“, womit Kotsikas klarmacht, dass wenn die Kreisoberliga-Mannschaft Spieler anfordert, dann muss die Reserve personell nachlegen. Bislang ist das eigentlich nur Torjäger Joshua Schmidt, der in der Ersten fest spielt und sich dort durchgesetzt hat. Künftig könnten auch Bastian Weis (Mittelfeld) und Steffen Koch (Außenverteidiger) nachrücken.

Rimhorns Zweite ist identisch mit der A-Liga-Mannschaft des TSV Neustadt. In der B-Liga ist das Kotsikas-Ensemble angekommen, doch zuletzt setzte es eine ernüchternde 1:5-Niederlage beim VfL Michelstadt II. Mit Björn Heusel, Fabian Thiele, Emil Rus und Daniel Becker fehlten Kotsikas gleich vier Korsettstangen. „Die Michelstädter waren uns läuferisch klar überlegen und haben konsequent jeden Fehler gestraft", sagt der Trainer. Und als die die SG II mehr riskieren musste, fielen die alles entscheidenden Gegentreffer. Am letzten Sonntag erkämpfte sich die Kotsikas-Elf ein gerechtes 1:1 gegen Aufstiegskandidat VfR Würzberg. „Der VfR hat sich komplett hinten reingestellt und auf Konter gelauert. Wir waren einfach zu schwach in den Eins-gegen-eins-Situationen." So., 31.08.2025, 13:00 Uhr SG Rimhorn/Neustadt II - TSV Bullau