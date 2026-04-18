B-Liga: Duell mit Pokalcharakter in Günterfürst TSV II empfängt TSV Bullau von Thomas Nikella · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

In der B-Liga empfängt der TSV Günterfürst II den TSV Bullau. – Foto: Timo Babic (Symbolbild).

ODENWALDKREIS. Der TSV Günterfürst II spielt in der Kreisliga B weiter um den Aufstieg in die A-Liga mit. Alleine diese Tatsache ist schon ein großer Erfolg für die Kreisoberliga-Reserve. Auch wenn das Team um Spielertrainer Pay Feldmann zuletzt einige Zähler hat liegen lassen, so steht die Elf immer noch aussichtsreich mit vier Punkten Rückstand hinter dem Aufstiegsrelegationsplatz und empfängt am Sonntag zum Erbacher Stadtderby Schlusslicht TSV Bullau (Anstoß 13 Uhr).

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. So., 12.04.2026, 13:00 Uhr SG Rimhorn/Neustadt SG Rimhorn/Neustadt II TSV Günterfürst Günterfürst II 1 1 Abpfiff Gerade bei den Auswärtsspielen tut sich die Günterfürter Perspektivmannschaft häufig schwer und verlor zuletzt wichtige Punkte im Aufstiegsrennen. „Es ist wie bei unserer ersten Mannschaft, es gibt eklatante Unterschiede zwischen den gezeigten Vorstellungen auf unserem Kunstrasenplatz und den Naturspielfeldern“, räumt TSV-Abteilungsleiter Oliver Naas ein. Die Mannschaft schaffe es in den letzten Spielen, wie beispielweise in Neustadt oder Beerfelden, nicht, die notwendigen PS auf den Platz zu bringen. Vieles wirkt zu langsam, zu behäbig. Bestes Beispiel war das für Oliver Naas sehr ärgerliche 2:2 beim SV Beerfelden, wo Günterfürst schon 2:0 führte und drauf und dran war, das 3:0 zu erzielen: „Wir müssen dort den dritten Treffer nachlegen, dann ist das Spiel entschieden. Stattdessen kommt Beerfelden mit seinen Standards zurück und zu einer Punkteteilung“, sagt Naas.