B-Liga: Duell der Reserven in Günterfürst

Odenwaldkreis. Klettert der TSV Günterfürst II am Sonntag (13 Uhr) in der Odenwälder Kreisliga B auf Rang zwei und platziert sich damit direkt hinter Spitzenreiter GSV Breitenbrunn? Dazu wäre allerdings ein Heimsieg gegen den starken Aufsteiger SG Rothenberg II notwendig.

Der TSV Günterfürst II ist mit 13 Punkten aus sechs Spielen in dieser Spielzeit angekommen. Das 1:5 zum Auftakt gegen die SSV Brensbach II ist überwunden. Dennoch: „Man muss das Ergebnis vom Spiel lösen. 60 Minuten war es ein ausgeglichenes Spiel, in dem wir aber unsere Chancen nicht im Brensbacher Tor unterbrachten", sagt Oliver Naas vom TSV. Mit Maximilian Schröder, der letzte Saison noch A-Jugend spielen durfte, wächst in der Innenverteidigung zudem ein echtes Talent heran. „Er ist als Verteidiger enorm torgefährlich, gerade bei Standards", legt Naas nach. Er habe auf Sicht das Potenzial, auch in der Kreisoberliga-Mannschaft eine Rolle zu spielen. Mit ihm und dem über Jahre einspielten zweiten Team avanciert die Mannschaft von Trainer Pay Feldmann zu einem ernstzunehmenden Aufstiegskandidaten.

Rätsel über die Aufstellung von Rothenberg Rückenwind gab der 4:1-Erfolg der Günterfürster Reserve gegen B-Liga-Spitzenreiter GSV Breitenbrunn. Aus TSV-Sicht ein absolut gerechtes Ergebnis, das auch zum Spiel passte „Es war eine Topleistung unseres Perspektivteams. Läuferisch, kämpferisch und auch von der Chancenverwertung“, sagt Oliver Naas. Die GSV geht in die meisten Spiele in dieser Runde als Favorit. „Aber genau da hat unsere Mannschaft gezeigt, was wirklich in ihr steckt.“ Nicht so souverän ist das 4:4 beim KSV Haingrund zu bewerten, wo Günterfürst im Defensivverhalten nicht mit der zuvor gezeigten Konsequenz agierte. „Das ging lange Zeit gut, in der Schlussphase aber nicht mehr. Positiv war, dass wir nicht noch diesen einen Zähler verloren haben“, so Naas.