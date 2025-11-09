B-Liga: Drei Platzverweise hindern Stockstadt nicht

Sorgt mit einem Doppelpack mit für den klaren Sieg des TV Crumstadt: Daniel Conrad (vorne). Archivfoto: André Dziemballa/ Vollformat

Kreis Groß-Gerau . Zur Pause stand es 2:2. Doch dann machten die Fußballer der SKG Stockstadt bei der SV 07 Bischofsheim II den Sieg mit 5:3 klar und führen weiter vor den spielfreien Teams von Eintracht Rüsselsheim und Alemannia Königstädten sowie vor Crumstadt die B-Liga Groß-Gerau an. Allerdings gab es drei Platzverweise wegen Meckerns beim Spitzenreiter. Für Trainer Ali Krasniqi alle nicht nachvollziehbar. Nach einer mäßigen ersten Halbzeit sei sein Team aber trotz Unterzahl „souverän auf 5:2 davongezogen“.

Im Verfolgerduell setzte sich der TV Crumstadt 4:0 gegen die SG Trebur-Astheim II durch und zog an Königstädten vorbei auf Platz drei. „Wir haben hinten gut gestanden, sind in der ersten Halbzeit immer besser ins Spiel gekommen und konnten uns nach der Pause auf 3:0 absetzen", freute sich Trainer Bastian Heist.

Hellas Rüsselsheim II unterlag dagegen im Lokalderby gegen Dersim II vor gut 100 Zuschauern mit 1:2 und verpasste den Sprung auf Platz fünf. Die Dersim-Elf konnte sich derweil im unteren Drittel auf Rang zwölf verbessern. Zum Seitenwechsel lag sie 2:1 vorn. „Dann hat Hellas gedrückt, aber wir haben die Führung mit Glück verteidigt“, atmete Dersim-Trainer Engin Nakay auf.