B-Liga Dillenburg: Vorteil SSV Langenaubach

In der Partie SV Oberscheld - TuSpo Beilstein II schägt der Beilsteiner Christofer Welter (l.) den Ball vor Oberschelds Torschützen Matthias Daum weg. © Lorenz Pietzsch

Dillenburg. In der Fußball-B-Liga Dillenburg hat der Tabellenzweite SSV Langenaubach seinen Vorsprung auf Verfolger FSV Manderbach auf zwei Zähler ausgebaurt. Während Aubach zu einem kampflosen 3:0 über die SG Mittenaar II kam, spielte der FSV Manderbach im Verfolgerduell gegen den SSV Dillenburg 4:4, brachte den vermeintlichen 4:3-Siegtreffer in der Nachspielzeit nicht ins Ziel. Im Kampf gegen den Abstieg tat die SG Fellerdilln/Niederroßbach II bei ihrem 6:1 gegen die SG Seelbach/Scheld II einen großen Schritt nach vorn.