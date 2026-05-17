 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligabericht

B-Liga Dillenburg: Vorteil SSV Langenaubach

Teaser KLB DILLENBURG: +++ In der Fußball-B-Liga Dillenburg hat der SSV Langenaubach den Vorsprung auf Verfolger FSV Manderbach auf zwei Zähler ausgebaut - ein kleiner Vorteil im Kampf um Rang zwei +++

von Redaktion · Heute, 20:45 Uhr · 0 Leser
In der Partie SV Oberscheld - TuSpo Beilstein II schägt der Beilsteiner Christofer Welter (l.) den Ball vor Oberschelds Torschützen Matthias Daum weg. © Lorenz Pietzsch
In der Partie SV Oberscheld - TuSpo Beilstein II schägt der Beilsteiner Christofer Welter (l.) den Ball vor Oberschelds Torschützen Matthias Daum weg. © Lorenz Pietzsch

Verlinkte Inhalte

KLB Dillenburg
Oberscheld
SSV Donsbach
Langenaubach
SG Mittenaar II

Dillenburg. In der Fußball-B-Liga Dillenburg hat der Tabellenzweite SSV Langenaubach seinen Vorsprung auf Verfolger FSV Manderbach auf zwei Zähler ausgebaurt. Während Aubach zu einem kampflosen 3:0 über die SG Mittenaar II kam, spielte der FSV Manderbach im Verfolgerduell gegen den SSV Dillenburg 4:4, brachte den vermeintlichen 4:3-Siegtreffer in der Nachspielzeit nicht ins Ziel. Im Kampf gegen den Abstieg tat die SG Fellerdilln/Niederroßbach II bei ihrem 6:1 gegen die SG Seelbach/Scheld II einen großen Schritt nach vorn.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.