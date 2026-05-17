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Ligabericht
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B-Liga Dillenburg: Vorteil SSV Langenaubach
Teaser KLB DILLENBURG: +++ In der Fußball-B-Liga Dillenburg hat der SSV Langenaubach den Vorsprung auf Verfolger FSV Manderbach auf zwei Zähler ausgebaut - ein kleiner Vorteil im Kampf um Rang zwei +++
Dillenburg. In der Fußball-B-Liga Dillenburg hat der Tabellenzweite SSV Langenaubach seinen Vorsprung auf Verfolger FSV Manderbach auf zwei Zähler ausgebaurt. Während Aubach zu einem kampflosen 3:0 über die SG Mittenaar II kam, spielte der FSV Manderbach im Verfolgerduell gegen den SSV Dillenburg 4:4, brachte den vermeintlichen 4:3-Siegtreffer in der Nachspielzeit nicht ins Ziel. Im Kampf gegen den Abstieg tat die SG Fellerdilln/Niederroßbach II bei ihrem 6:1 gegen die SG Seelbach/Scheld II einen großen Schritt nach vorn.