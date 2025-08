B-Liga Dillenburg startet torreich in die Saison

Das fängt ja gut an! In den ersten sechs Partien der Fußball-B-Liga Dillenburg sind gleich einmal 43 Treffer gefallen. Titelfavorit Türkgücü Dillenburg setzte sich mit seinem 8:1 über die SG Tringenstein/Oberndorf gleich einmal an die Tabellenspitze. Aber auch das 6:0 des SSV Langenaubach über den SSV Wissenbach fiel sehr, sehr deutlich aus. Die meisten Treffer sahen die Zuschauer beim 6:4 des SV Oberscheld über den SSV Donsbach. Die Partie SG Seelbach/Scheld II - TuSpo Beilstein II ist wegen eines Trauerfalls in den Reihen der Gäste abgesagt worden. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.