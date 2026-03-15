 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

B-Liga Dillenburg: Haigerseelbach holt auf

Teaser KLB DILLENBURG: +++ In der Fußball-B-Liga Dillenburg bleibt der Kampf gegen den Direktabstieg spannend. Dafür sorgte das Resulate im Match SSV Haigerseelbach - SG Fellerdilln/Niederroßbach II +++

von Redaktion · Heute, 21:15 Uhr · 0 Leser
Lukas Sulewsky (SSV Haigerseelbach) scheitert aus 16 Metern frei am Torhüter. Im Hintergrund Denis Passauer (l.) und Michael Elst (von der SG Fellerdilln/Niederrossbach II) © Henrik Schneider
Lukas Sulewsky (SSV Haigerseelbach) scheitert aus 16 Metern frei am Torhüter. Im Hintergrund Denis Passauer (l.) und Michael Elst (von der SG Fellerdilln/Niederrossbach II) © Henrik Schneider

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Dillenburg. In der Fußball-B-Liga Dillenburg bleibt der Kampf gegen den Direktabstieg spannend. Der SSV Haigerseelbach feierte am Sonntag gegen seinen neuen Tabellennachbarn SG Fellerdilln/Niederroßbach II einen 3:1-Erfolg und schloss nach Punkten zum Gegner auf. Spannend machte es die SG Ambach: 3:4 hieß es dank später Treffer gegen Spitzenreiter Türkgücü Dillenburg.

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