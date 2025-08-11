Sowohl TuS Kostheim als auch SKC Munzur feierten als Aufsteiger Auftaktsiege in der B-Liga. – Foto: Marita Klemt - Archiv

B-Liga: Die Neulinge überzeugen zum Start SC Kohlheck, SKC Munzur und Kostheim 05 gewinnen ihre Auftaktspiele +++ Amöneburg tritt nicht gegen VfR an Verlinkte Inhalte Kreisliga B Wiesbaden Kohlheck Kastel 46 II Delkenheim II Amöneburg + 11 weitere

Wiesbaden. In der B-Klasse erlebten insbesondere die Liga-Neulinge einen erfolgreichen Auftakt. Ex-Kreisoberligist SC Kohlheck überzeugte daheim mit einem 4:0 gegen Bosna, Kostheim 05 vermieste der Delkenheimer Reserve beim 1:5 den Heimauftakt und Munzur sicherte sich mit dem 3:1 gegen Kastel 46 II die Zähler.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. „Das war ein perfekter Start für uns. Wir hatten volles Haus, die Zuschauer haben ein B-Liga-Spiel auf tollem Niveau gesehen, bei dem beide Teams in einer Hitzeschlacht alles reingeworfen haben. Es hat richtig Spaß gemacht. Die 46er sind eingespielt und in der B-Liga etabliert, umso stolzer macht mich unser Sieg“, war Munzur-Coach Tolga Yildiz beflügelt.