Ligabericht
Sowohl TuS Kostheim als auch SKC Munzur feierten als Aufsteiger Auftaktsiege in der B-Liga.
Sowohl TuS Kostheim als auch SKC Munzur feierten als Aufsteiger Auftaktsiege in der B-Liga. – Foto: Marita Klemt - Archiv

B-Liga: Die Neulinge überzeugen zum Start

SC Kohlheck, SKC Munzur und Kostheim 05 gewinnen ihre Auftaktspiele +++ Amöneburg tritt nicht gegen VfR an

Wiesbaden. In der B-Klasse erlebten insbesondere die Liga-Neulinge einen erfolgreichen Auftakt. Ex-Kreisoberligist SC Kohlheck überzeugte daheim mit einem 4:0 gegen Bosna, Kostheim 05 vermieste der Delkenheimer Reserve beim 1:5 den Heimauftakt und Munzur sicherte sich mit dem 3:1 gegen Kastel 46 II die Zähler.

„Das war ein perfekter Start für uns. Wir hatten volles Haus, die Zuschauer haben ein B-Liga-Spiel auf tollem Niveau gesehen, bei dem beide Teams in einer Hitzeschlacht alles reingeworfen haben. Es hat richtig Spaß gemacht. Die 46er sind eingespielt und in der B-Liga etabliert, umso stolzer macht mich unser Sieg“, war Munzur-Coach Tolga Yildiz beflügelt.

Gestern, 15:00 Uhr
S.K.C. Munzur Wiesbaden
S.K.C. Munzur WiesbadenMunzur WI
TSG 1846 Mainz-Kastel
TSG 1846 Mainz-KastelKastel 46 II
3
1
Abpfiff

Die Spvgg. Amöneburg konnte zum ersten Spiel nicht antreten. „Sie haben uns schon am Donnerstagabend informiert, dass sie keine Mannschaft stellen können. Sie haben auch nicht um Verlegung gebeten“, berichtete VfR-Trainer Deniz Metin, der mit seinen Jungs eigentlich in Amöneburg gastiert hätte.

Alle Partien im Überblick:

Gestern, 13:00 Uhr
FV Delkenheim
FV DelkenheimDelkenheim II
TuS 05 Kostheim
TuS 05 Kostheim05 Kostheim
1
5
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
1. SC Kohlheck
1. SC KohlheckKohlheck
SV Bosna 04 Wiesbaden
SV Bosna 04 WiesbadenSV Bosna 04
4
0
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SV Italia Wiesbaden
SV Italia WiesbadenSV Italia WI
SG Germania Wiesbaden
SG Germania WiesbadenGermania Wi. II
2
4
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
1. FSV Schierstein
1. FSV Schierstein1. FSV 08 II
VfB Westend Wiesbaden
VfB Westend WiesbadenVfB Westend
2
3
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SV Blau-Gelb Wiesbaden
SV Blau-Gelb WiesbadenBlau-Gelb WI
Freie Turnerschaft Wiesbaden
Freie Turnerschaft WiesbadenFT Wiesbaden II
3
2
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SpVgg Amöneburg
SpVgg AmöneburgAmöneburg
VfR Wiesbaden
VfR WiesbadenVfR Wiesb.
Abgesagt

Alexander KnittelAutor