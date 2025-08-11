B-Liga: Die Neulinge überzeugen zum Start

Wiesbaden. In der B-Klasse erlebten insbesondere die Liga-Neulinge einen erfolgreichen Auftakt. Ex-Kreisoberligist SC Kohlheck überzeugte daheim mit einem 4:0 gegen Bosna, Kostheim 05 vermieste der Delkenheimer Reserve beim 1:5 den Heimauftakt und Munzur sicherte sich mit dem 3:1 gegen Kastel 46 II die Zähler.
„Das war ein perfekter Start für uns. Wir hatten volles Haus, die Zuschauer haben ein B-Liga-Spiel auf tollem Niveau gesehen, bei dem beide Teams in einer Hitzeschlacht alles reingeworfen haben. Es hat richtig Spaß gemacht. Die 46er sind eingespielt und in der B-Liga etabliert, umso stolzer macht mich unser Sieg“, war Munzur-Coach Tolga Yildiz beflügelt.
Die Spvgg. Amöneburg konnte zum ersten Spiel nicht antreten. „Sie haben uns schon am Donnerstagabend informiert, dass sie keine Mannschaft stellen können. Sie haben auch nicht um Verlegung gebeten“, berichtete VfR-Trainer Deniz Metin, der mit seinen Jungs eigentlich in Amöneburg gastiert hätte.