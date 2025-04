B-Liga: Die Mannschaft der Stunde heißt SV Kirschhausen

Bergstraße. Der SV Kirschhausen ist in der B-Liga die Mannschaft der Stunde. Vier Spiele in Folge hat das Team seit der Wiederaufnahme der Rückrunde bisher gewonnen, sich damit von Platz zwölf der Tabelle auf neun hochgearbeitet und die Abstiegsgefahr gebannt.

Geht es nach Co-Trainer Sascha Schmitt, soll die Elf auch in der Partie gegen die Gäste aus dem oberen Tabellendrittel, den Dritten VfB Lampertheim am Sonntag, 15 Uhr, ungeschlagen bleiben. „Wir wollen mindestens einen Punkt behalten“, ist sein Ziel. Durch ihre Kompaktheit will der SVK die starke Lampertheimer Offensive in den Griff bekommen. Damit es am Ende reicht, gelte es, die Torchancen noch konsequenter zu nutzen, hebt Schmitt hervor.