B-Liga: Die 90. Minute SV Kirschhausen verspielt erneut Führung +++ Nur 2:2 gegen Schlusslicht Gronau +++ Umstrittener Elfer

Kirschhausen. Eigentlich wollte der SV Kirschhausen mit einem Heimsieg über die SG Gronau den Lokalrivalen TSV Hambach in der B-Liga von Tabellenplatz acht verdrängen. Doch zum dritten Mal in Folge brachten die Kirschhäuser eine Führung nicht über die Zeit, kassierten kurz vor Schluss das Tor zum 2:2 (0:0)-Endstand. Die Gronauer indes freut‘s, denn mit diesem Punktgewinn haben sie den letzten Tabellenplatz an die SG Lampertheim II abgegeben.